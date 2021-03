História contemporânea: A trajetória da princesa Diana

Princesa Diana (Diana Frances Spencer) era consorte de Charles, o atual Príncipe de Gales. Com ele teve dois filhos, o Príncipe William, atualmente na fila para o trono depois de seu pai, e o Príncipe Harry. Diana também era conhecida por seu trabalho de caridade e sua imagem na moda. Seu nome ainda tem muita influência não somente no Reino Unido, como também no mundo inteiro. Realmente foi uma princesa que conseguiu conquistar o povo inglês e manter o seu legado ativo. Entenda a sua trajetória.

Casamento da princesa Diana com o Príncipe Charles

Depois que Diana deixou a escola, ela se mudou para Londres e trabalhou como governanta, babá e ajudante de professora de jardim de infância. Ela morava em uma casa comprada por seu pai e tinha três colegas de quarto.

Em 1980, Diana e Charles se encontraram novamente quando ela foi visitar sua irmã, cujo marido trabalhava para a rainha. Eles começaram a namorar, e seis meses depois Charles a pediu em casamento.

Os dois se casaram em 29 de julho de 1981, em um casamento muito aguardado que foi chamado de “casamento do século”. Diana foi a primeira cidadã britânica a se casar com o herdeiro do trono britânico em quase 300 anos.

Diana imediatamente começou a fazer aparições públicas, apesar de suas reservas sobre estar sob os olhos do público. Uma de suas primeiras visitas oficiais foi ao funeral da Princesa Grace de Mônaco.

Diana logo engravidou, dando à luz ao príncipe William (William Arthur Philip Louis) em 21 de junho de 1982, e depois ao príncipe Harry (Henry Charles Albert David) em 15 de setembro de 1984.

No início do casamento, Diana e Charles eram publicamente afetuosos. Em 1986, no entanto, o tempo separados e a frieza quando juntos eram óbvios.

A publicação da biografia de Diana em um livro escrito por Andrew Morton, em 1992, revelou a história do longo caso de Charles com Camilla Parker Bowles. E alegou que ela havia feito várias tentativas de suicídio. Em fevereiro de 1996, Diana anunciou que havia concordado com o divórcio.

Divórcio e vida após o casamento

O divórcio foi finalizado em 28 de agosto de 1996. Os termos do acordo incluíam cerca de US $ 23 milhões para Diana mais US $ 600.000 por ano. Ela e Charles seriam ativos na vida de seus filhos. Diana continuou a viver no Palácio de Kensington e foi autorizada a reter o título de Princesa de Gales. No divórcio, ela também desistiu da maioria das instituições de caridade com as quais trabalhava, limitando-se a apenas algumas causas: sem-teto, AIDS, lepra e câncer.

Em 1996, Diana se envolveu em uma campanha para banir as minas terrestres. Ela visitou várias nações em seu envolvimento com a campanha anti-minas terrestres, uma atividade mais política do que a norma para a família real britânica.

No início de 1997, Diana estava romanticamente ligada ao playboy “Dodi” Fayed (Emad Mohammed al-Fayed) de 42 anos. Seu pai, Mohammed al-Fayed, era dono da loja de departamentos Harrod’s e do Ritz Hotel em Paris, entre outras propriedades.

Morte trágica

Em 30 de agosto de 1997, Diana e Fayed deixaram o Ritz Hotel em Paris, acompanhados em um carro por um motorista e o guarda-costas de Dodi. Eles foram perseguidos por paparazzi. Pouco depois da meia-noite, o carro saiu de controle em um túnel de Paris e bateu. Fayed e o motorista morreram instantaneamente; Diana morreu mais tarde em um hospital, apesar dos esforços para salvá-la. O guarda-costas sobreviveu apesar dos ferimentos graves.

O mundo reagiu rapidamente. Primeiro veio o horror e o choque. A culpa veio a seguir, grande parte da qual foi dirigida aos paparazzi que estavam seguindo o carro da princesa e de quem o motorista aparentemente tentava escapar.

estes posteriores mostraram que o motorista estava bem acima do limite legal de álcool. Entretanto, a culpa imediata foi colocada nos fotógrafos e em sua busca aparentemente incessante para capturar imagens de Diana que pudessem ser vendidas à imprensa.

Então veio uma onda de tristeza e pesar. Os Spencers, a família de Diana, estabeleceram um fundo de caridade em seu nome e, em uma semana, foram arrecadados US $ 150 milhões em doações. O funeral da princesa Diana em 6 de setembro atraiu a atenção mundial. Milhões compareceram para alinhar o caminho do cortejo fúnebre.