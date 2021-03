Hoje no Benfica, ex-Botafogo aponta diferencial de Jorge Jesus e explica como ‘aprendeu a jogar futebol’ em Portugal

Helton Leite foi um dos contratados do Benfica de Jorge Jesus no início da temporada. Depois de alguns meses como reserva sendo usado nas copas, o arqueiro passou a ocupar a posição de titular nas últimas semanas.

O brasileiro, em entrevista exclusiva à ESPN, concedida ao correspondente André Linares, falou sobre a satisfação de ter assumido a posição e ter necessitado de resiliência para chegar ao lugar.

“Às vezes, a gente quer plantar e correr rápido. Não é assim. Eu passei por muitos clubes no Brasil. Estive no Botafogo, muitos anos sem jogar, depois fui para o São Caetano, para o Boavista. Então, eu estive plantando muito trabalho. Buscando maneiras de crescer, de melhorar”, disse.

“É muito prazeroso estar tendo a recompensa de todo o trabalho que eu fiz, não só nessa temporada. Tem que ter uma resiliência muito grande para poder nunca desistir, para se tentar outras maneiras de se obter o sucesso”, completou.

Depois de ter acompanhado o sucesso de Jorge Jesus no Flamengo entre 2019 e 2020, Helton começou a acompanhar o treinador de perto na atual temporada e se surpreendeu com seus métodos.

“Fiquei por dentro de tudo que aconteceu e vinha acontecendo. A partir do momento que começo a trabalhar com ele, eu e todos os jogadores veem o porquê do sucesso. Um treinador com um conhecimento de jogo absurdo e que consegue tirar o melhor dos seus jogadores, dos seus atletas”, afirmou.

“E trabalha para isso. A gente consegue ver isso hoje, com a nossa equipe em crescimento, e ele consegue, com o conhecimento dele e do adversário, tirar o melhor do jogador”, avaliou.

Desde 2018 em Portugal, o goleiro brasileiro disse ver um ‘mundo novo’ no país. Para ele, não é surpresa que nomes como Jorge Jesus e Abel Ferreira tenham tido sucesso por Flamengo e Palmeiras, respectivamente.

Nesta terça-feira (30), a seleção de Portugal entra em campo contra Luxemburgo por mais uma rodada das eliminatórias para a Copa do Mundo.

“A partir do momento que eu cheguei em Portugal, foi praticamente um mundo novo. No Brasil, nós temos muito talento, de todas as maneiras, com todas as capacidades. E, em Portugal, eu vi o conhecimento que existe dos treinadores e das comissões técnicas”, apontou.

“O conhecimento do jogo, em si, é algo completamente diferente. E não é de surpreender o sucesso que os treinadores têm feito no mundo inteiro. É um conhecimento tático diferente do que se tem no Brasil”, ressaltou.

Por fim, Helton ainda exaltou novamente o futebol português e disse que se sentiu aprendendo a jogar futebol quando chegou no país pela primeira vez.

“Eu não esqueço a minha primeira temporada em Portugal. Eu falei: ‘Acho que estou aprendendo a jogar agora’. Porque eu sabia jogar, mas eu não entendia. Aqui, você começa a entender”, finalizou.

Na atual temporada pelo Benfica, Helton Leite entrou em campo em 16 partidas, tendo sofrido 13 gols e com oito jogos sem ter sido vazado.