Padre Marcelo Rossi, de 53 anos, se tornou um dos assuntos mais comentados do Twitter nesta terça-feira (30), depois que os internautas notaram que ele reapareceu musculoso, com as veias saltadas, muito diferente de seu visual anterior, mais magro. “Hóstia ou whey? Vem aí novo livro do padre Marcelo Rossi, Em Busca do Shape Sagrado”, brincou a seguidora Lia Alves, fazendo uma relação entre o alimento bíblico e o suplemento proteico.

O religioso, que já foi obeso e também esteve bem abaixo do seu peso ideal, publicou fotos no Instagram de sua participação no programa Batismo de Fogo, que apresenta na Rede Vida. Os internautas logo observaram que o sacerdote ficou “saradão”, com os braços mais fortes e o trapézio saltado.

“Padre Marcelo Rossi já foi gordão, magrão e agora é bombadão”, comentou o tuiteiro identificado como Marcelo. “Gente, o padre Marcelo Rossi tava igual a um maracujá murcho no sol e agora tá uma geladeira frost free”, brincou outro usuário. “Padre Marcelo Rossi fibrado e veias saltadas, por essa ninguém esperava”, disse Carlos Jr.

Conhecido pelo hit Erguei as Mãos, o clérigo é formado em Educação Física e mede 1,95m. Ele admitiu em uma entrevista para Jô Soares, na Globo, que chegou a fazer uso de anabolizantes no passado.

Padre Marcelo Rossi travou uma batalha contra a balança ao longo de sua vida, atingindo medidas opostas. O sacerdote já enfrentou a depressão, período no qual engordou bastante, e também ficou perto de estar anoréxico, depois de perder 40 quilos a partir de uma “dieta louca”, à base de alface, cebolas e três hambúrgueres por dia, conforme contou em entrevista ao Fantástico, em 2013.

Veja abaixo as fotos do Padre Marcelo Rossi “saradão” e a reação na web:

Ostia ou whey?

Vem aí novo livro do padre Marcelo Rossi “Em busca do shape sagrado” pic.twitter.com/k2QVgjMMzx

— Lia (@lia_alvesss) March 30, 2021

Quem é christian bale do lado do padre marcelo rossi pic.twitter.com/2T086PEuW8

— o revoltado (@atilabcarneiro) March 30, 2021

Até o Padre Marcelo Rossi meteu o shape e eu não, aí é foda pic.twitter.com/HKcjrLJUiJ

— keké do bola fora (@kekehumilde) March 30, 2021

Lembrando que o Padre Marcelo Rossi tava só a capa da gaita por conta da dieta que fez e tava recuperando aos poucos o peso mas nada radical Porém tudo mudou após um acontecimento chave na vida dele: a vez que foi empurrada do palco Vingança é uma força motriz forte demais https://t.co/IpFeVkhk1U

— Tchakilias (@df_porto) March 30, 2021

mano pic.twitter.com/CNg0XjHZ0j

— Costeleta Matador de Capeta (@junk_dino) March 30, 2021

E o Padre Marcelo Rossi que era mais magro que eu e agora tá que nem o Léo Stronda? pic.twitter.com/rzxPdRRdQC

— DIGS 🇧🇷 (@_rodrigomdp) March 30, 2021

Inscreva-se no canal do . no YouTube e confira o nosso boletim diário com os principais destaques do dia