Regina Casé fez uma postagem no Instagram celebrando o momento em que recebeu a primeira dose da vacina contra a Covid-19 nesta segunda-feira (29). “Estou morando há mais de um ano no nosso sítio perto de Mangaratiba (RJ). Hoje cedo tive o aviso que eu tanto esperava! Chegou a minha vez! Que surpresa boa! Um lote novo que atenderá a quem tem de 60 a 69 anos. É impossível não se emocionar!”, escreveu a atriz de 67 anos.

A intérprete de Lurdes em Amor de Mãe ainda elogiou as pessoas que trabalharam no combate ao coronavírus na pandemia: “Quero agradecer ao Instituto Butantan, à Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e a todos os outros cientistas que, mesmo remando contra a maré, trabalharam duro e nos devolveram esse tanto de esperança. Viva a bela ciência!”

Outro nome conhecido do público a ser imunizado nesta segunda-feira (29) foi o apresentador Faustão, de 70 anos. Aos 54, Mateus Carrieri, ex-participante de A Fazenda, foi outro a tomar a vacina. Outros artistas como Ana Maria Braga, José Mayer, Fagner, Milton Nascimento e Alcione também receberam suas doses nos últimos dias.

O Brasil atingiu a marca de 16 milhões de pessoas vacinadas ao menos com a primeira dose da vacina contra a Covid-19 nesta segunda-feira (29), número inferior a 8% da população total do país. Confira a postagem feita por Regina Casé abaixo:

