In the Earth: filme de terror sobre pandemia ganha trailer

O filme de terror In the Earth ganhou seu primeiro trailer, divulgado pela produtora NEON. Dirigido por Ben Wheatley (Free Fire: O Tiroteio), o título de baixo orçamento foi gravado em segredo durante 15 dias no início da pandemia, tema que será parte central da trama. Em paralelo com a luta do mundo para descobrir uma cura para o vírus, um cientista é enviado para uma floresta ao lado de uma guia para testar alguns equipamentos.

Contudo, durante a noite, eles experimentarão uma caminhada aterrorizante, ao passo em que o local ganha vida. O vídeo começa mostrando o ambiente aparentemente pacífico, mas logo revela um possível mistério sobrenatural que assombrará e colocará em risco a sanidade dos protagonistas. Tal situação sugere que a natureza poderá ser a grande “vilã” do longa.

Com momentos que se assemelham a um pesadelo, a atração traz elementos inspirados em outras produções do gênero, como A Bruxa de Blair e O Ritual. Confira:

O projeto estreou no Festival Sundance de Cinema, ocasião em que ganhou notoriedade e recebeu boas avaliações por parte da crítica. Tal recepção marcou o retorno do cineasta ao gênero de terror, mais conhecido por trabalhos que se assemelham a filmes cult, com muitos conceitos criativos.

“Eu queria fazer um filme que fosse contextualizado com o momento atual. Vi produções que foram lançadas durante a pandemia e elas pareciam muito antiquadas. Ninguém estava falando sobre o que acabou de acontecer. A covid vai marcar uma geração. Era como fazer um longa situado em 1946 e não fazer referência ao fato de que todos haviam acabado de passar pela Segunda Guerra Mundial”, disse Wheatley durante coletivas de imprensa divulgadas pelo Indiewire.

“Nesse retrospecto, eu queria fazer algo que fosse imediato para falar sobre esse momento, sobre a experiência que temos agora. E eu acho que é isso que o cinema de terror deveria ser: pegar uma situação atual e inseri-la no gênero”, adicionou.

O elenco é composto por Joel Fry (Yesterday), Ellora Torchia (Midsommar: O Mal Não Espera a Noite), Hayley Squires (Vestido Maldito) e Reece Shearsmith (No Topo do Poder). In the Earth chegará aos cinemas em 30 de abril.