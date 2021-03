Indicada ao Oscar por Mank, Amanda Seyfried é confirmada em série do Hulu · .

Amanda Seyfried está confirmada no elenco de The Dropout, nova minissérie do Hulu baseada em eventos reais. Ela entra no lugar de Kate McKinnon, que estava escalada para o papel principal e precisou deixar o projeto por conflitos de agenda. O nome da nova protagonista está em alta após sua indicação ao Oscar de melhor atriz coadjuvante por seu trabalho em Mank (2020).

The Dropout contará a ascensão e queda de Elizabeth Holmes, empresária uma vez considerada a Steve Jobs da medicina especializada e fundadora da Theranos, empresa que ficou famosa por fraudes.

Aos 19 anos, Elizabeth deixou a faculdade de Stanford, uma das mais importantes dos Estados Unidos, para lançar a sua empresa em 2003. Com investimento do bilionário Tim Draper, que comprou a sua ideia, a jovem adquiriu um laboratório e diversos assistentes.

A ideia de Elizabeth era criar um dispositivo de análises de sangue que, ao invés de frascos obtidos por punção venosa, usaria poucas gotas com pequenos furos no dedo.

O mito da Theranos começou a cair quando foi revelado que nenhuma de suas tecnologias realmente funcionava, o que acabou colocando em risco a saúde de milhares de pessoas. A história de Elizabeth é considerado no país como um conto de ambição e fama que deu muito errado.

A produção será inspirada no podcast homônimo de mesmo nome produzido pela ABC News. Elizabeth Meriwether (New Girl) será a showrunner. Segundo o site Deadline, as gravações devem começar entre junho e agosto deste ano, com uma estreia prevista para 2022.