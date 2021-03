Inep divulga nesta segunda-feira (29) as notas do Enem 2020

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) libera nesta segunda-feira (29) as notas com o desempenho dos participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020. Desse modo, os candidatos poderão conferir as notas por meio da Página do Participante, no site do Enem.

No entanto, os candidatos que fizeram o exame na condição de treineiro não poderão ver o resultado. O Inep só irá disponibilizar nesta segunda-feira os resultados dos concluintes do ensino médio, ou seja, aqueles que já finalizaram ou que estão em vias de concluir o 3º ano do ensino médio. A divulgação das notas dos treineiros, participantes menores de 18 anos e que não concluíram o ensino médio, será feita somente no dia 28 de maio.

Apenas os participantes concluintes podem usar as notas do Enem 2020 para concorrer a vagas no Sisu (Sistema de Seleção Unificada) 2021. O mesmo vale para as próximas edições do Prouni (Programa Universidade para Todos) e do Fies, programa de financiamento estudantil.

Provas do Enem 2020

Devido à pandemia da covid-19, a aplicação de provas do Enem 2020 foi adiada para os primeiros meses de 2021. Desse modo, a aplicação das provas da versão impressa aconteceu nos dias 17 e 24 de janeiro. A versão piloto do Enem Digital teve aplicação nos dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro. Além disso, o exame contou com uma reaplicação para os candidatos que não puderam fazer as provas por problemas logísticos ou por motivo de doença. A reaplicação e o Enem PPL aconteceram nos dias 23 e 24 de fevereiro.

