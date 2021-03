Inflamação e bócio estão entres os problemas mais comuns na Tireoide

O desequilíbrio hormonal pode estar relacionado a diversas disfunções do organismo, entretanto, uma investigação da tireoide pode trazer o diagnóstico preciso, visto que esta glândula é responsável por produzir os hormônios triiodotironina (T3) e tiroxina (T4), que regulam o metabolismo.

Localizada na parte anterior do pescoço, a tireoide esta ligada aos processos de crescimento, ciclo menstrual, fertilidade, peso, estado emocional, inclusive, auxilia no bom funcionamento de órgãos vitais como coração, cérebro, fígado e rins.

Há vários problemas que podem acarretar no mau funcionamento da tireoide e os exames de dosagem de T3, T4 e TSH no sangue ajudam a identificar quais são eles. Também é possível que seja preciso realizar exames complementares como dosagem de anticorpos, ultrassonografia, cintilografia ou biópsia.

Inflamação na Tireoide, também conhecida como Tireoidite e bócio estão entre as ocorrências mais comuns, entretanto, há outros transtornos que costumam a alterar as funções da glândula. Veja alguns exemplos:

Hipertireoidismo ou Hipotireoidismo

As alterações no nível dos hormônios triiodotironina (T3), tiroxina (T4) e TSH podem levar aos quadros de Hipertireoidismo ou Hipotireoidismo.

A variação do T3 e T4 decorre de diversos fatores, como causas congênitas, autoimunes, inflamatórias, efeitos colaterais de tratamento ou também por motivações secundárias ocasionadas por outras doenças.

Diferença entre o Hiper e Hipotireoidismo

Hipertireoidismo: Nesta condição, há um aumento da produção de hormônios T3 e T4 e diminuição de TSH. Entre os sintomas, os mais comuns são palpitações, instabilidade emocional, insônia, emagrecimento, calor excessivo, pele quente e até diarreia.

Hipotireoidismo: Já o hipo refere-se à diminuição do T3 e T4 com elevação do TSH e pode apresentar os seguintes sintomas: cansaço, falta de concentração e memória, excesso de peso, pele áspera, queda de cabelo, sensação de frio.

Tireoidite

A Tireoidite nada mais é do que a inflamação na glândula, que geralmente acontece devido a infecções virais, autoimunidade e intoxicações medicamentosas.

A condição pode se manifestar, inclusive, de forma crônica e os sintomas variam desde episódios assintomáticos a dores intensas no local.

Outros sinais da inflamação são: febre, dificuldade para engolir e falta de apetite.

A Tireoidite também é comum após o parto, principalmente, de mulheres com diabetes tipo 1 entre outras doenças autoimunes. Isso ocorre devido ao fato que elas ficam expostas aos tecidos do bebê e a fim de evitar uma rejeição, o sistema imune reage com diversas alterações.

Bócio

O Bócio se caracteriza pelo aumento do tamanho da Tireoide. Esta alteração gera sensação de aperto na garganta, dificuldade para engolir, rouquidão, tosse, inclusive, dificuldade para respirar.

Este aumento pode ser motivado por ausência de iodo, consequências da tireoidite e de nódulos.

Já o tratamento pode incluir uso de medicamentos remédios para hiper ou hipotireoidismo e até cirurgias.

Outras manifestações na glândula da Tireoide como a doença de Graves, nódulos e até câncer podem apresentar sintomas semelhantes aos mencionados acima, por isso, em caso de qualquer incomodo ou alteração nos níveis de TSH, T3 e T4, o melhor a se fazer é buscar auxílio médico.

