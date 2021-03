Inscrições para Programa de Trainee Marsh estão abertas

A consultoria Marsh, parte da Marsh & McLennan Companies (MMC), uma companhia global que oferece serviços e soluções líderes no mercado em risco, estratégia e capital humano, está com as inscrições abertas para a edição 2021 de seu Programa de Trainee. Ao todo, são oferecidas um total de 15 vagas para profissionais de diversas áreas, com início previsto para junho deste ano. Os contratados atuarão, inicialmente, 100% home office e não há previsão de retorno ao modelo presencial.

Serão aceitos recém-formados nos cursos de Administração, Economia, Engenharias, Direito, Ciência Atuarial, Estatística, Matemática e áreas correlatas, com formação entre junho de 2019 e dezembro de 2020. Além disso, os candidatos devem ter disponibilidade para mudanças, conhecimento no Pacote Office avançado e inglês fluente, sendo o idioma espanhol um diferencial.

Os trainees receberão remuneração compatível com o mercado e terão direito a alguns benefícios, como assistência médica, assistência odontológica, seguro de vida, vale-transporte, vale-refeição, participação nos lucros, previdência privada e bônus por metas.

O programa tem duração de 18 meses, sendo 70% focado no trabalho, 20% no relacionamento e 10% em capacitação técnica. Ao longo deste período, os contratados terão a oportunidade de conhecer as mais diversas áreas da empresa, adquirir conhecimento sobre diferentes mercados, estratégias, tecnologias e maneiras de atuar junto ao cliente. Tudo pensado para estimular o desenvolvimento, capacitação técnica e autoconhecimento dos trainees.

Como se inscrever

Os interessados em participar do processo de seleção para o programa de trainee da Marsh devem acessar o site da Cia de Estágios, responsável pelo recrutamento, e cadastrar seu currículo. As inscrições ficam abertas até 18 de abril e estão disponíveis em www.ciadeestagios.com.br/vagas/marsh.

A seletiva contempla sete etapas, divididas em:

Inscrições;

Fase online;

Processo Cia de Estágios;

Painel de negócios da Marsh;

Entrevista com diretores;

Admissão;

Início.

