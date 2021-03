INSS libera novos pagamentos nesta semana; Veja quem recebe

Os segurados do INSS receberão nesta semana, conforme indica o calendário do Instituto. A distribuição seguirá o número do cartão do beneficiário e o valor do auxílio. É importante que os atendidos se atentem as datas.

O Instituto Nacional do Seguro Social deu início aos pagamentos referente a folha de março na última quinta-feira (25). O INSS divide os seus beneficiários em dois grupos: os quem recebem um salário mínimo e aqueles que recebem mais que o piso nacional.

O calendário segue uma divisão conforme o final do Número de Identificação Social (NIS). Dessa forma, o grupo que recebe um salário mínimo tem pagamentos diários, correspondendo a cada final do NIS.

Geralmente, o pagamento inicia na última semana do mês até a primeira semana do próximo mês. Isso significa que são dez dias de pagamentos para esse grupo. No entanto, o calendário dos segurados que recebem mais que um salário mínimo tem um prazo de cinco dias.

Para esses beneficiários o pagamento começa na primeira semana do mês, com distribuição para dois grupos por dia. Assim, ambos os calendários são finalizados no mesmo dia.

Nesta semana os segurados que têm o NIS terminado em 3, 4, 5, 6 e 7, que recebem um salário mínimo, irão receber. Já o cronograma do grupo dos que recebem mais que o piso nacional contemplará os NIS com final 1, 2, 6 e 7.

Confira abaixo as datas de pagamento de 2021, conforme o último número do benefício, como já mencionado, excluindo-se o dígito:

Final 1

Para quem ganha até um salário mínimo

25/1

22/2

25/3

26/4

25/5

24/6

26/7

25/8

24/9

25/10

24/11

23/12

Para quem ganha mais de um salário mínimo

1º/2

1º/3

1º/4

3/5

1º/6

1º/7

2/8

1º/9

1º/10

1º/11

1º/12

3/1/2022

Final 2

Para quem ganha até um salário mínimo

26/1

23/2

26/3

27/4

26/5

25/6

27/7

26/8

27/9

26/10

25/11

27/12

Para quem ganha mais de um salário mínimo

2/2

2/3

5/4

4/5

2/6

2/7

3/8

2/9

4/10

3/11

2/12

4/1/2022

Final 3

Para quem ganha até um salário mínimo

27/1

24/2

29/3

28/4

27/5

28/6

28/7

27/8

28/9

27/10

26/11

28/12

Para quem ganha mais de um salário mínimo

3/2

3/3

6/4

5/5

4/6

5/7

4/8

3/9

5/10

4/11

3/12

5/1/2022

Final 4

Para quem ganha até um salário mínimo

28/1

25/2

30/3

29/4

28/5

29/6

29/7

30/8

27/9

28/10

29/11

29/12

Para quem ganha mais de um salário mínimo

4/2

4/3

7/4

6/5

7/6

6/7

5/8

6/9

6/10

5/11

6/12

6/1/2022

Final 5

Para quem ganha até um salário mínimo

29/1

26/2

31/3

30/4

31/5

30/6

30/7

31/8

30/9

29/10

30/11

30/12

Para quem ganha mais de um salário mínimo

5/2

5/3

8/4

7/5

8/6

7/7

6/8

8/9

7/10

8/11

7/12

7/1/2022

Final 6

Para qualquer valor

1º/2

1º/3

1º/4

3/5

1º/6

1º/7

2/8

1º/9

1º/10

1º/11

1º/12

3/1/2022

Final 7

Para qualquer valor

2/2

2/3

5/4

4/5

2/6

2/7

3/8

2/9

4/10

3/11

2/12

4/1/2022

Final 8

Para qualquer valor

3/2

3/3

6/4

5/5

4/6

5/7

4/8

3/9

5/10

4/11

3/12

5/1/2022

Final 9

Para qualquer valor

4/2

4/3

7/4

6/5

7/6

6/7

5/8

6/9

6/10

5/11

6/12

6/1/2022

Final 0

Para qualquer valor

5/2

5/3

8/4

7/5

8/6

7/7

6/8

8/9

7/10

8/11

7/12

7/1/2022

Reajuste da aposentadoria e pensão do INSS

Os beneficiários do INSS que recebem um salário mínimo têm o valor pago reajustado com base no piso nacional. Então os cidadãos tem direito a R$ 1.100, desde a correção com um acréscimo de 5,26%.

Aqueles que recebem mais que o salário mínimo também tem direito ao reajuste. Todavia, esse é baseado no Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), que teve uma correção de 5,45%.

