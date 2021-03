Integrantes do Atitude 67 comentam sucesso do hit ‘Vou Revelar’ no BBB21: ‘Orgulho imenso’ | fora da casa

Basta os confinados do BBB21 ouvirem um trechinho de “Vou revelar”, música do Atitude 67, para saírem cantando pela casa. Se você acompanha a edição, certamente, já percebeu que o hit do grupo de pagode formado por Pedrinho Pimenta, Éric Polizér, Karan Cavallero, GP, Leandro Osmar e Regê não sai da boca dos brothers: seja ao acordar, nas festas, de bobeira no gramado ou mesmo em Prova! Segundo o vocalista Pedrinho Pimenta, o Atitude 67 está de olho em tudo que rola a casa mais vigiada do Brasil: