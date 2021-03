Inter de Milão anuncia alteração em escudo do clube nesta terça-feira

A Inter de Milão alterou o seu escudo e anunciou a novidade em suas redes sociais nesta terça-feira. O emblema perdeu a cor dourada, enquanto o azul e preto prevalecem. Além disso, o clube destacou as letras IM (Internazionale Milano), como o clube é conhecido fora da Itália com o objetivo de internacionalizar a marca.

– Temos muito orgulho dos nossos 113 anos de história e isso sempre nos impulsiona a olhar para o futuro e aproveitar todas as oportunidades de crescimento. Por isso, quisemos encontrar uma nova linguagem, um canal que nos permita aproximarmos das novas gerações que vivem as emoções esportivas de forma diferente – disse Alessandro Antonello, CEO do clube.

O novo escudo já está sendo usado em todas as redes sociais da Inter, além de estar presente em alguns produtos oficiais. Ele será estampado no novo uniforme do time na próxima temporada, mas já será usado nas camisas de treinos a partir do dia 11 de abril, quando a equipe de Antonio Conte encara o Cagliari.