Inter sufoca, mas goleiro do São José brilha e Colorado só empata pelo Campeonato Gaúcho

Líder do Campeonato Gaúcho, o Internacional mediu forças com o São José pela oitava rodada do estadual. Com um propósito totalmente ofensivo, o Colorado dominou os 90 minutos e, principalmente no primeiro tempo, teve diversas chances de marcar. Porém os mandantes não contavam com uma noite inspiradíssima do goleiro Fábio, que foi o destaque da noite no Beira-Rio. O São José, por sua vez, montou um ônibus defensivo, fechou a casinha e conseguiu arrancar o empate sem gols.

Com isso, o Inter segue como líder do Gaúchão, e com o pontinho conquistado chegou aos 17 pontos e não corre risco de perder a ponta do Estadual. Agora o próximo compromisso do Colorado é o Grêmio, e dependendo do resultado do rival neste meio de semana, a liderança é o que estará em jogo no Gre-Nal 430.

O São José chegou a oito pontos no campeonato, mas permaneceu em nono colocado. Caso o Pelotas e o Novo Hamburgo vençam na rodada, o Zequinha pode até entrar na zona de rebaixamento.

INTER DOMINA METADE DO PRIMEIRO TEMPO

A equipe de Miguel Angel Ramírez teve domínio da partida ao ter maior posse de bola. A equipe colorada abusou da saída de bola com seus dois zagueiros para tentar contruir as jogadas rumo ao campo ofensivo, mas encontrou dificuldades de furar o bloqueio do São José.

Foram duas chances do Internacional até os 22 minutos da etapa inicial, onde a melhor delas aconteceu logo nos minutos iniciais com Edenílson chutando cruzado e a bola passando de frente ao gol. Guerrero chegou atrasado e não conseguiu alcançar a redonda.

Maurício foi o outro que teve uma oportunidade em um chute de fora da área, mas errou o alvo. O São José não chegou a assustar o goleiro Daniel e, reativo no confronto, só fechou a casinha atrás.

QUE ISSO, LINDOSO?

Edenílson deu um passe primoroso para Rodrigo Lindoso, que entrou em velocidade na área e, de primeira, chutou de bico. A bola passou muito perto e assustou o São José aos 28 minutos.

PRIMEIRO TEMPO FRACO COM GOLEIRO FÁBIO BRILHANDO NA RETA FINAL

Internacional pressionou o São José do começo ao fim do primeiro tempo, trabalhou muito a bola no campo ofensivo para tentar achar brechas, pelo lado esquerdo com Patrick ou na direita com Edenílson, mas a defesa do Zequinha dificultava as ações coloradas. Foram cinco boas chances de gol do Inter, sendo que as duas principais aconteceram depois dos 40 minutos.

Aos 44 minutos, Caio recebeu um cruzamento e arrematou de primeira. O goleiro Fábio fez bela defesa. Ainda no mesmo giro do cronômetro, Victor Cuesta deu uma cabeçada certeira, mas novamente o goleiro do Zequinha brilhou ao evitar o gol colorado.

INTER MANTÉM DOMÍNIO, MAS SEGUE COM DIFICULDADES

A volta do segundo tempo não teve alterações nos times. O Inter continuou em cima, sufocando o São José, mas diferentemente da etapa inicial, a equipe até a metade do período não deu trabalhos a Fabio, enquanto o goleiro Daniel, do Colorado, seguiu sem suar no duelo.

Precisando de uma renovação na parte ofensiva para ver se mudava o panorama do seu time, Miguel Ramírez colocou Thiago Galhardo e promoveu a estreia de Palacios.

GALHARDO CHUTA E… FÁÁBIO!!!

Um minuto depois de entrar, Galhardo recebeu dentro da grande área um lindo lançamento de Cuesta, ficou de frente com Fábio e viu o goleiro do Zequinha fazer milagre para salvar novamente o São José.

FÁBIO, DO SÃO JOSÉ, É DESTAQUE NO JOGO

O São José foi ao Beira-Rio com um propósito claro de segurar o resultado e tentar achar uma oportunidade de gol. Com isso, a responsabilidade ficou toda com o goleiro Fábio, que no duelo fez pelo menos sete defesas para parar os atacantes do Internacional.

A última delas aconteceu aos 47 minutos. Lucas Ramos pegou a bola no bico da grande área e chutou colocado a meia altura. Fábio se esticou todo para mais uma vez não deixar passar nada.

FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL X SÃO JOSÉ – 8ª RODADA DO CAMPEONATO GAÚCHO

Estádio: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

Data e horário: 31 de março de 2021, às 20h (de Brasília)

Árbitro: Daniel Nobre Bins

Assistente: Mateus Olivério Rocha e Fagner Bueno Cortes

Gramado: Bom

Cartões amarelos: Alessandro Vinícius (SJO)

Cartões vermelhos: –

GOLS: –

INTERNACIONAL (Miguel Angel Ramírez)

Daniel; Heitor, Zé Gabriel, Victor Cuesta e Léo Borges; Rodrigo Lindoso (Lucas Ramos, aos 33’/2ºT), Edenílson, Patrick (Thiago Galhardo, aos 23’/2ºT) e Maurício (Yuri Alberto, aos 33’/2ºT); Caio Vidal (Praxedes, aos 11’/2ºT) e Paolo Guerrero (Carlos Palacios, aos 23’/2ºT).

SÃO JOSÉ (Técnico: Hélio Vieira)

Fábio; Samuel, Pablo Ricardo, Victor Sallinas e Marcelo; Fabiano (Bruno Jesus, aos 24’/2ºT), Lissandro e Rafael Tavares (Crystopher, aos 18’/2ºT); França (Thiago, aos 39′ /2ºT), Luiz Eduardo (Cláudio Maradona, aos 38’/2ºT) e Alessandro Vinícius (Kelvin, aos 24’/2ºT).