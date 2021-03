O Botafogo perdeu a invencibilidade nesta quarta-feira (24) ao perder para o Flamengo, por 2 a 0, no Estádio Nilton Santos. O técnico Marcelo Chamusca, em coletiva, exaltou a superioridade do rival, mas apontou erros de arbitragem que interferiram no resultado.

O primeiro listado pelo treinador foi o possível pênalti não marcado em Matheus Babi em disputa de bola com Renê. Na sequência do lance, Kanu fez falta em Rodrigo Muniz, levou o segundo amarelo e foi expulso.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

“O Matheus Babi gira para fazer a finalização e o Renê em momento nenhum toca na bola, vai direto no corpo e derruba o nosso atacante dentro da área. O pênalti não foi marcado e, na sequência da jogada, depois de um chutão, o Kanu é expulso. Fomos muito prejudicados naquele momento. O Flamengo foi superior durante boa parte do jogo, criou um número muito maior de finalizações, mas o árbitro interferiu no resultado do jogo. No momento que crescemos do jogo, igualamos e equilibramos, tivemos um pênalti e fomos prejudicados”, disse Chamusca, antes de analisar o segundo gol.

“No segundo gol, se for analisar um pouco melhor a imagem, o árbitro atrapalha o nosso atleta (Rafael Navarro) que está na entrada da área para interceptar (o chute de Hugo Moura). É um detalhe, mas que também faz uma grande diferença”, completou.

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!

Apesar dos possíveis erros apontados, Chamusca fez questão de reconhecer o mérito do Flamengo na vitória e afirmou que os 11 que iniciaram a partida no Rubro-Negro têm chances de serem titulares da equipe de Ceni.

“Enfrentamos uma equipe muito qualificada. Essa conversa de reserva para mim não tem muita base. Todos esses jogadores têm condições de ser titulares do Flamengo, principalmente os que iniciaram”.

Na próxima rodada, o Botafogo terá pela frente o Nova Iguaçu. A partida será realizada no domingo (28), às 18h.