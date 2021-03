Irmã de Rodolffo, do BBB21, declara que o artista é coerente no jogo e que não será eliminado: ‘Pessoa honesta com suas palavras’ | fora da casa

Para Izabella, o irmão não vai sair do reality nesta terça-feira, 30/3. “O público não vota na pessoa e, sim, nos atos dela. Assim sendo, diante do comportamento apresentado pela Sarah, acredito que ela deve sair”, afirma.

Por falar em Sarah, Rodolffo foi um dos cinco brothers que votaram na sister na primeira votação aberta do BBB21. A consultora de marketing digital ficou bastante abalada, pois acreditava que, por terem uma amizade, o cantor não votaria nela. Izabella não foi contra a decisão do irmão.

“Achei correto. A Sarah é a grande arquiteta do Paredão passado, que culminou com a indicação do Rodollfo. E demonstrou uma grande traição com ele, uma vez que ele depositava confiança nela. Ele a tinha como aliada, juntamente com o Gil, e ficou extremamente magoado ao ter sido pego de surpresa”, destaca.