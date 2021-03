Jean Mota retorna aos treinos do Santos depois de casos de covid-19 na família

Depois de passar a última semana em isolamento por covid-19, Jean Mota retornou aos treinamentos do Santos nesta segunda-feira. Sua esposa Marianne e seu filho Theo, de 2 anos, testaram positivo para a doença, mas já se recuperaram. Agora, o jogador foca no jogo com o San Lorenzo, pela ida da terceira fase da Libertadores.

“É uma sensação de alívio. Foram dias difíceis, mas a gente superou e agora estou muito feliz em voltar e com minha família 100% recuperada. Já tava com saudade de rever os amigos, afinal, a gente acaba passando o maior tempo do nosso dia a dia no clube”, declarou o camisa 41.

Além disso, o jogador de 27 anos se mostrou positivamente surpreso com a preocupação do comandante santista, Ariel Holan: “O professor Ariel até me mandou uma mensagem mostrando preocupação. Fiquei até surpreso, pois geralmente os treinadores pedem para algum diretor entrar em contato, mas ele mesmo se dispôs a mandar mensagem. É um cara que dispensa comentários”.

Depois de sentir na pele as dificuldades da covid-19, o jogador fez um apelo para a sociedade: “Cuidem-se, por favor. Continuem usando máscara e passando álcool gel. Não achem que é algo normal. Eu peguei covid lá atrás e não tive sintomas, porém, para a minha esposa grávida e o meu filho de dois anos foi difícil. Senti na pele a situação. As pessoas acham que só porque não tiveram sintomas a doença é tranquila”.

Agora a expectativa de Jean Mota é para o nascimento de Nathan, seu segundo filho.

“Ansiedade muito grande. Tive que vir de carro até o local onde estamos treinando por conta da chegada do Nathan. Fui para o campo e deixei o celular na mão da Alessandra, nossa nutricionista, pois a qualquer momento o telefone pode tocar para eu ver o nascimento do meu filho. Momento especial demais”, concluiu.