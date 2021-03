‘Jogador que dispensa comentários’, fala Renato Portaluppi sobre Rafinha

Reforço do Grêmio para a lateral-direita que teria vindo através de um pedido expresso de Renato Portaluppi, Rafinha chega ao clube cheio de moral junto ao treinador gremista. Algo que, em entrevista dada no último domingo (28) após a goleada por 4 a 0 sobre o Pelotas pelo Gauchão, ficou bastante explícito.

Além dos aspectos técnico e de experiência, Renato entende que a chegada do jogador que se destacou em 2019 no Flamengo e teve como última equipe o Olympiakos-GRE também será ponto positivo junto aos nomes mais jovens do plantel.

Outros nomes que vem sendo tratados nas últimas semanas como sendo possíveis alvos do Tricolor entraram em pauta nas respostas do técnico, casos de Rafael Carioca (hoje no Tigres-MEX), Douglas Costa (Bayern de Munique) e também o colombiano Rafael Santos Borré, atacante do River Plate.

– O Rafinha chega, é um jogador que dispensa comentários. Por onde passa, é campeão. Tenho certeza que vai nos ajudar bastante. Até cinco, seis meses atrás estava jogando em alto nível pelo Flamengo. Vai ajudar o grupo, principalmente os jovens. E vai nos ajudar nas competições que temos pela frente. O Borré não posso dizer muito detalhes, mas espero que ele possa assinar na semana que vem e vir para o Grêmio – disse Renato.

– Já particularmente conversei com todos esses jogadores que estavam na lista. Sei da forma que eles gostam de falar, da maneira que gostam de ser tratados. Todos estão dispostos e felizes em vir para o Grêmio. Mas têm coisas que fogem dos parâmetros financeiros. Conversei diversas vezes com o Douglas e ele demonstrou interesse. Conversei também com o Rafael Carioca. Mas entra a parte financeira, e depende do Grêmio. Não vou passar por cima – acrescentou.