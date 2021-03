Jogadores do Flamengo pensaram que enfrentariam Cartolouco: ‘Doido pra dar uma porradinha em você’

Relacionado com a camisa 18 pelo técnico Sandro Sargentim para o jogo contra o Flamengo, pela quarta rodada do Campeonato Carioca, o youtuber Lucas Cartolouco acabou cortado ao chegar ao Maracanã. Ele registrou a semana de treinos no Resende, o momento que soube que estava relacionado e o desfecho pós jogo em um bate papo com atletas do Flamengo.

Após a partida, Cartolouco encontrou Renê e Michael nos vestiários e puxou conversa com os atletas do Flamengo. Ele questionou a dupla se eles chegaram a conversar no vestiário sobre uma possível participação do youtuber na partida.

– Só ganharam porque o pai não jogou. Vocês acharam que eu ia jogar? – questionou Cartolouco, que foi cortado um pouco antes da partida.

– A gente esperava uns 10 minutinhos. Doido em dar uma porradinha em tu! Por que você não foi, pô – disse Michael.

– Você ia dar uma porrada em mim? – perguntou Cartolouco.

– Uma chegadinha só, de levinho – disse Renê.

– Eu me inspiro em vocês vocês sabem né? Pô, me leva para o Flamengo – pediu o jogador do Resende.

– Tem que ver se tem dinheiro para te comprar, passe aí é caro – disse Renê, aos risos.

O Flamengo enfrenta o Boavista pelo Cariocão neste sábado com transmissão da Record para o Rio e mais 27 cidades do Brasil. O Resende de Cartolouco também joga neste sábado diante do Bangu.