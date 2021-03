jogo de ida entre Chelsea e Porto pode ser na Espanha

O primeiro jogo das quartas de final da Uefa Champions League entre Chelsea e Porto pode ser em Sevilha, na Espanha. Segundo a Sky italiana, o Sevilla ofereceu o estádio Sánchez Pizjuán para a partida que ocorrerá no dia 7 de abril.

A opção por jogar em campo neutro se deve às restrições impostas pela pandemia da covid-19. Nas oitavas, por exemplo, o Chelsea enfrentou o Atlético de Madrid em Bucareste na Romênia.

