Jogo do RB Bragantino na Copa do Brasil tem alteração no horário

O RB Bragantino vai enfrentar o Luverdense na segunda fase da Copa do Brasil, em Lucas do Rio Verde-MT. A partida estava marcada, inicialmente, para o dia 01/04, às 20h (de Brasília). Porém, por determinação do governo local, o horário do jogo foi alterado para às 17h (de Brasília), segundo anunciou o time de Bragança Paulista neste domingo.

Na primeira fase do torneio nacional, o RB Bragantino eliminou o Mirassol ao vencer por 3 a 2. Tomas Cuello marcou o gol da classificação já nos acréscimos do segundo tempo. Artur e Ytalo fizeram os outros dois tentos. Reniê e Ontilasi anotaram para a equipe comandada por Eduardo Baptista.