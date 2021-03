Jornal diz que oferta do Grêmio por Borré assustou até a Lazio e revela reunião do atacante com Gallardo para definir futuro

A proposta do Grêmio balançou Rafael Santos Borré. Após a ESPN Argentina revelar na última sexta-feira (26) que o atacante disse ‘sim’ à oferta do clube brasileiro para reforçar o Imortal, a imprensa do país vizinho avança agora nos próximos passos da negociação.

Segundo informa o tradicional jornal Olé, o atacante se reunirá com Marcello Gallardo neste sábado (27) para conversar sobre seu futuro.

De acordo com o diário, o colombiano ouvirá do treinador do River Plate, de quem é muito próximo, um panorama que poderá ajudar na decisão sobre a carreira.

Ainda com base na publicação argentina, a oferta gremista pelo jogador assustou até a Lazio, que pretendia entrar na briga para contratar Borré. Usando as palavras do jornal Olé, a equipe italiana deixou a disputa entendendo que ‘não poderia competir com tais números’.

Nos últimos dias, o ESPN.com.br informou sobre a negociação. O atacante receberia aproximadamente US$ 6 milhões (R$ 34 milhões) em luvas diluídas pelo tempo de contrato, além de um valor salarial de US$ 2 milhões, cerca de R$ 11,5 milhões por temporada.

Ainda de acordo com o Olé, o atacante tinha planos de retornar à Europa, onde jogou sem brilho por Atlético de Madrid e Villarreal entre 2016 e 2017. Além da Lazio, mais duas equipes manifestaram interesse em Borré: Feyenoord e Celta de Vigo. Destas, no entanto, nenhuma com o vigor dos brasileiros.

O atacante de 25 anos, um dos principais jogadores da equipe de Marcelo Gallardo no River Plate, tem contrato até o dia 30 de junho e chegou a ter negociações com São Paulo e Palmeiras. Depois dos rivais paulistas saírem da jogada, o clube gaúcho entrou com força pelo atacante.

De acordo com a ESPN Argentina, Borré aceitou a proposta do Grêmio e chegará livre no dia 1 de julho. Caso venha ao final do contrato, o jogador só poderá ser registrado pelo Tricolor na abertura da janela de transferências de agosto.

Caso queira o jogador antes do final do contrato, o Grêmio terá que negociar com o River Plate uma compensação financeira pela liberação.

Em contato com o ESPN.com.br, Romildo Bolzan Júnior, presidente do clube gaúcho, afirmou que o Tricolor ainda não recebeu o ‘sim’ do atacante colombiano.