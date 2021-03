Jornal escala ‘pior Real Madrid da história’ com 3 indicados por Luxemburgo; veja o ‘timaço’

Apesar do Real Madrid ser considerado por muitos o maior time do mundo, com uma história recheada de grandes craques, é inegável que muitos “bagres” também passaram pelas fileiras merengues.

Nesta sexta-feira, o jornal As puxou na memória e elencou a “pior equipe” de todos os tempos no Santiago Bernabéu, com vários nomes que arrancaram lágrimas (de tristeza) dos torcedores.

Lives, conteúdos originais e o melhor da programação da ESPN! Inscreva-se no nosso canal do YouTube, ative as notificações e não perca nenhum vídeo!

Curiosamente, três dos eleitos para o inglório time foram indicados pelo técnico Vanderlei Luxemburgo durante sua passagem pelo Real, em 2005.

São eles: o lateral-direito Diogo e os volantes Gravesen e Pablo García, todos contratados sob a gestão de “Luxa”.

Vários outros nomes também integraram a chamada “era dos galácticos” em Madrid, que teve, ao mesmo tempo, alguns dos melhores do mundo e vários pernas-de-pau.

Gravesen ouve instruções de Luxemburgo durante jogo do Real Madrid Getty Images

Entre os mais grossos, aparecem, por exemplo, o meia Faubert, lembrado apenas por ter sido flagado dormindo no banco de reservas durante uma partida.

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!

Já entre os “malucos”, menção honrosa para o italiano Cassano, que era estrela na Roma, mas, em Madri, ficou famoso pela barriga saliente que mostrava nos treinos e jogos.

Houve ainda casos de atletas que até tinham boa qualidade técnica, mas tiveram passagens azaradas pelo Real, como o zagueiro inglês Woodgate, que praticamente só se lesionou na Espanha.

Veja abaixo como ficou o time:

G: Bizarri

LD: Diogo

Z: Woodgate

Z: Spasic

LE: Fábio Coentrão

V: Gravesen

V: Pablo García

M: Faubert

A: Baljic

A: Cassano

A: Drenthe