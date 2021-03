Jornal espanhol destaca como brasileiro é decisivo para o Real Madrid

As últimas semanas têm sido de destaque para Vinícius Júnior no Real Madrid. E a capa do jornal AS deste sábado (27) destaca a força e poder de decisão do brasileiro com a manchete: ‘Talismã Vinícius’.

Lives, conteúdos originais e o melhor da programação da ESPN! Inscreva-se no nosso canal do YouTube, ative as notificações e não perca nenhum vídeo!

O diário da capital espanhola ainda destacou que os merengues venceram os últimos oito jogos em que Vinícius foi titular e perdeu ou empatou os últimos três em que o brasileiro não foi escalado no começo.

A equipe merengue volta a campo no próximo dia 4 de abril, após a pausa para a data Fifa, para encarar o Eibar, time presente na zona de rebaixamento de LaLiga.

El Clásico Real Madrid x Barcelona acontecerá no dia 10 de abril, às 16h (horário de Brasília), e terá transmissão ao vivo de ESPN Brasil e ESPN App, além de acompanhamento em tempo real do ESPN.com.br, com VÍDEOS de lances e gols.





O Real é, atualmente, terceiro colocado no espanhol, seis pontos atrás do líder e rival Atlético de Madrid. O time blaugrana está na segunda posição.

Mesmo com a boa fase, Vinícius Júnior ainda recebe críticas por conta de seu poder de finalização. O brasileiro tem somente um gol marcado em 2021.