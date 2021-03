jornal lista melhores laterais-esquerdo sub-21 do mundo

Na Europa, é normal que os jornais façam listas dos principais prospectos para o futuro, com jogadores jovens de cada posição que podem se tornar grandes estrelas. Nesta sexta-feira (26), foi a vez do diário Record, de Portugal.

O jornal fez, em seu site, uma lista com os 25 laterais-esquerdo mais valiosos do mundo. Apesar de muitos serem desconhecidos para o público brasileiro, alguns são ‘figurinhas’ usuais por aqui.

Dois, inclusive, atuam dentro do Campeonato Brasileiro. Titular do Corinthians em parte da temporada 2020, Lucas Piton aparece na 18° posição. Em 13° está Abner, do Athletico-PR.

Outra cara conhecida da lista é o primeiro colocado Alphonso Davies. Titular do Bayern de Munique, o canadense é uma das principais estrelas da equipe campeã de todos os títulos da temporada 2019/20.





Outras caras conhecidas, mas por motivos diversos são Nuno Tavares, comandado de Jorge Jesus no Benfica, Mitchel Bakker, companheiro de Neymar e Mbappé no Paris Saint-Germain, e Ryan Sessegnon, emprestado do Tottenham ao Hoffenheim.

A Premier League ainda tem mais quatro representantes: Brandon Williams, do Manchester United, Rayan Ait Nouri, do Wolverhampton, Tyrick Mitchell, do Crystal Palace, e Michal Karbownik, do Brighton.