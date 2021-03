jornal lista reforços ‘de graça’ para o Manchester City economizar no mercado

O jornal inglês “Manchester Evening News” fez uma lista de jogadores que o Manchester City poderá contratar de graça ao final da temporada. O time comandado por Pep Guardiola, que lidera a Premier League e briga pelo título da Champions League, tem boas oportunidades de negócios no mercado.

Lionel Messi ainda não disse se irá permanecer no Barcelona ou se irá buscar um novo clube. No começo da temporada, ele declarou que gostaria de deixar o Camp Nou, mas a saída do ex-presidente Josep Bartomeu e a chegada de Joan Laporta poderá mudar o cenário. Já o City teria como trunfo o fato de ter vários ex-membros do Barça na diretoria e na equipe técnica.

David Alaba irá sair do Bayern de Munique, mas ainda não acertou seu próximo destino. O austríaco, 28 anos, é um dos maiores xodós do técnico do City desde os tempos em que trabalharam juntos no time bávaro. O maior concorrente para levar o defensor é o Real Madrid.

Ex-jogador do Chelsea, Ryan Bertrand ficará sem contrato com o Southampton no meio do ano e já atraiu o interesse do City. Para a posição de lateral-esquerdo, Guardiola tem os irregulares Oleksandr Zinchenko e Benjamin Mendy.

Com a provável saída de Sergio Aguero no meio do ano, o Manchester City precisará contratar um atacante. Memphis Depay, que teve uma passagem bem apagada pelo rival Manchester United, é uma opção interessante. O holandês já deixou claro que não pretende ficar no Lyon.