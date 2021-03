José Mourinho: a conexão entre Porto e Chelsea e os históricos confrontos na Champions League

Apesar da rivalidade na Europa, Porto e Chelsea, adversários nas quartas de final da Champions League, possuem uma conexão: José Mourinho. O treinador comandou o histórico time dos Dragões ao título da Liga dos Campeões na temporada 2003/2004, mas também possui uma história gigante com a equipe inglesa.

Início e mudança



Após rápidas passagens por Benfica e União Leiria, o Special One assumiu o Porto em 23 janeiro de 2002. E assumiu para fazer história. Em apenas duas temporadas e meia, Mourinho conquistou seis títulos, sendo uma Champions League, uma Taça da Uefa, dois Campeonatos Portugueses, uma Taça de Portugal e uma Supertaça de Portugal.

> Veja a tabela da Champions League

Após 126 partidas dirigindo o Porto, o Míster decidiu ir para o Chelsea, pois a equipe de Londres possuía um forte projeto bancado por Roman Abramovich, empresário russo e dono dos ingleses. E não deu outra. O sucesso visto em Portugal também foi visto na Inglaterra após Mourinho conquistar a Premier League, acabando com a seca de 50 anos sem título dos Blues, além de triunfar na Copa da Liga Inglesa.

Histórico de confrontos



Nesta mesma temporada, Porto e Chelsea, curiosamente, estavam no mesmo grupo da Champions League 2004/2005. Era a primeira vez que os clubes iriam se enfrentar no maior torneio de futebol da Europa. No primeiro confronto, os ingleses venceram por 3 a 1, a maior diferença em um jogo entre as duas equipes até hoje. Na volta, os portugueses saíram do Estádio do Dragão com o 2 a 1 a favor.

De lá para cá, os times se enfrentaram em outras seis ocasiões (com Mourinho estando presente em outras quatro), mas os Blues possuem um histórico melhor. Os altos investimentos e a discrepância técnica entre os elencos aumentando cada vez mais faz com que, de oito confrontos, o Chelsea tenha vencido cinco, perdido dois e empatado um.

Objetivos

A história caminhou, José Mourinho está no Tottenham e o Porto busca repetir o feito conquistado em 1987 e em 2004. Apesar da distância, o técnico dos Spurs revelou ter ficado feliz com a classificação dos Dragões e ressaltou que ainda há uma conexão emocional entre as partes por conta do passado.

Já o Chelsea busca fazer valer o favoritismo, os altos investimentos avaliados em cerca de 247 milhões de euros (R$ 1,6 bilhão) na temporada, buscar um título relevante neste ano e repetir o feito de 2012. Sob comando de Thomas Tuchel, os Blues não sabem o que é perder, mas as apresentações irregulares podem pesar contra.