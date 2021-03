Jovem e promissor: Matías Galarza volta a balançar as redes e ganha destaque no Vasco de Marcelo Cabo

Jovem e promissor, o paraguaio Matías Galarza voltou a balançar as redes pelo Vasco no duelo contra o Madureira, pela sexta rodada do Campeonato Carioca. O meio-campista marcou seu segundo gol como profissional em apenas quatro jogos, e foi um dos destaques do time dirigido por Marcelo Cabo contra o Macaé e o Tricolor Suburbano.

Na quarta, o jogador entrou no fim da partida, e fez um golaço de fora de área, que marcou a sua carreira, por ser o primeiro como profissional. Ele dedicou aos pais e destacou a união do grupo na primeira vitória do Cruz-Maltino na temporada. Vale lembrar que ele pertence ao Olímpia, tem contrato com o Vasco até janeiro de 2022, e o clube carioca tem prioridade de compra para adquirir os direitos federativos do atleta.

Com isso, Marcelo Cabo teve que poupar alguns atletas para a sequência da temporada e em virtude do calendário apertado. Ao preservar Andrey, Galarza foi escalado como titular e atraiu a atenção dos torcedores. No início, tentou se ambientar ao jogar ao lado de Bruno Gomes, mas logo após a parada técnica, se soltou e demonstrou personalidade.

Segundo homem do meio-campo, o jogador driblou o forte calor e mostrou que pode ser uma ótima opção para o novo comandante. Na jogada de seu gol, foi à frente, acompanhou a jogada em profundidade, e pisou na área, batendo com tranquilidade. Na marcação, exerceu bem seu papel e mesmo com o cansaço, foi brigar e disputar bola no campo do Madureira no fim.

Com um time em reconstrução, Cabo usa o Carioca como laboratório para implantar o seu estilo de jogo e conhecer melhor cada jogador que tem no elenco. De acordo com os números do portal ‘Footstats’, Galarza deu 48 passes no jogo e errou apenas 3. Além disso, ele fez três desarmes, duas interceptações e cometeu duas faltas. Com boa leitura de jogo, o paraguaio teve uma atuação segura e jogou os 90 minutos.

Na equipe sub-20, Galarza conquistou o Carioca, Copa do Brasil e Supercopa da categoria, e faz parte da expansão do Vasco no mercado sul-americano. O clube tem buscado jovens com potencial nos países vizinhos e recentemente trouxe o paraguaio Diego Fernández. do Sportivo Luqueño, por empréstimo, para compor o base do clube.