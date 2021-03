Jovem Ferreirinha lidera números no Grêmio e vira protagonista

O ponta-esquerda Ferreirinha, oriundo das categorias de base do Grêmio, é um dos grandes destaques do Tricolor Gaúcho no início de temporada de 2021. O jogador de 23 anos é o líder em diversos números dentro do elenco, segundo o Footstats.

Ferreirinha é o o jogador que mais arrisca no Grêmio e os números ajudam a comprovar. O atleta é o artilheiro da equipe, com quatro gols e quem mais participa de gols, com seis participações. Além disso, o jovem arrisca bastante chutes, sendo o líder no quesito, com 20 finalizações, e 11 certas.

🇪🇪 Ferreirinha entre todos do @Gremio na temporada 🥇 1º em gols (4) 🥇 1º em particip diretas (6) 🥇 1º em finalizações (20) 🥇 1º em finaliz certas (11) 🥇 1º em assists p/ finaliz (14) 🥇 1º em dribles (10) 🥇 1º em faltas recebidas (21) PROTAGONISTA!@Ferreirinha_47 pic.twitter.com/FBcRkwZi9i — Footstats I2A (@Footstats) March 29, 2021

Uma das características mais notáveis do seu jogo é a jogada individual, partindo para cima dos marcadores. Não por acaso, Ferreirinha é o líder em dribles, com 10 e quem mais recebe faltas, com 21.

Nesse sábado, Ferreirinha marcou o quarto gol da goleada do Grêmio por 4 a 0 sobre o Pelotas, pela sétima rodada do Campeonato Gaúcho. Ricardinho, Alisson e Diego Souza foram os outros autores dos gols.