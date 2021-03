Jujutsu Kaisen: anime terá evento especial no Japão em junho

O site oficial do anime Jujutsu Kaisen, assim como sua conta no Twitter, anunciaram que a série terá um evento especial chamado JujuFes 2021, que será realizado no dia 13 de junho no Kawaguchi Comprehensive Cultural Center Lilia em Saitama, Japão. Novos materiais promocionais com um novo visual foram lançados para a ocasião e para acompanhar o anúncio.

O evento estará disponível para ser assistido online e também de forma presencial para os ganhadores do sorteio que estará disponível para quem adquirir o primeiro volume em Blu-ray da série.

Aqueles que se inscreverem para os ingressos do evento presencial também poderão obter ingressos para transmissão ao vivo por uma taxa reduzida, junto com o público geral que tem acesso às taxas normais. Mais informações estão disponíveis no site do evento.

A série de anime para a TV de Jujutsu Kaisen acabou de ser finalizada, com transmissão na Crunchyroll.

Jujutsu Kaisen: saiba mais detalhes sobre a série de anime

Jujutsu Kaisen é um mangá japonês escrito e ilustrado por Gege Akutami, serializado na Weekly Shonen Jump desde 5 de março de 2018. Os capítulos individuais são compilados em volume tankobon, e publicados pela Shueisha desde julho de 2018.

A série é licenciada e publicada no Brasil pela editora Panini. Na 52ª edição da Weekly Shonen Jump, publicada em 25 de novembro de 2019, foi anunciado que a série receberia uma adaptação em forma de anime.

A animação, que foi feita pelo estúdio MAPPA, é dirigida por Sunghoo Park, e tem Hiroshi Seko como roteirista, Tadashi Hiramatsu como responsável pelo design de personagens, e Hiroaki Tsutsumi, Yoshimasa Terui e Arisa Okehazama como compositores musicais.

No Brasil e em Portugal a animação é transmitida simultaneamente pela Crunchyroll.