Jujutsu Kaisen: filme é confirmado pelo estúdio MAPPA

Os fãs de Jujutsu Kaisen têm muito o que comemorar! Após o sucesso da primeira temporada do anime, um filme da saga acaba de ser anunciado. A informação foi confirmada nas redes sociais oficiais da série e pelo estúdio MAPPA. Confira abaixo o teaser do anúncio:

Qual será a história do filme?

Ainda não temos muitas informações sobre como será o longa. O que sabemos é que a produção será uma adaptação do mangá Jujutsu Kaisen 0, ou seja, a história do filme se passará antes dos eventos do anime.

Fonte: MAPPA/ReproduçãoFonte: MAPPA/Reprodução

Com roteiro de Gege Akutami, Jujutsu Kaisen fez o maior sucesso entre os fãs de animações japonesas. A série acompanha Yuji Itadori, um jovem comum que engole o dedo de Ryomen-Sukuna, um ser amaldiçoado. Para que o menino esteja em constante vigilância e consiga desenvolver e dominar os seus novos poderes, ele é recrutado pelo sensei Gojou. O mestre o matricula em uma escola especializada em maldições.

Você pode acompanhar toda a primeira temporada de Jujutsu Kaisen na plataforma de streaming, Crunchyroll. Os episódios são legendados em português e na sequência também devem ser disponibilizados com dublagem.

O filme da saga ainda não tem previsão de estreia.