Juliana Paiva emplaca quarta reprise e revela ‘medo’ de ver Ti Ti Ti; saiba por quê · .

Juliana Paiva brinca que também está na disputa pelo título de “rainha das reprises” e, recentemente, abriu vantagem em cima dos concorrentes com a chegada de Ti Ti Ti (2010) ao Vale a Pena Ver de Novo. Intérprete de Valquíria, a atriz atingiu a marca de quatro reapresentações, ainda que confesse o seu pé atrás em acompanhar mais uma vez o folhetim de Maria Adelaide Amaral.

“Talvez seja o trabalho que dá mais medo de assistir, porque foi justamente o meu primeiro papel fixo em uma novela. Eu ainda estava entendendo a dinâmica de como funciona a televisão, mas acho que não mexeria em nada. Eu estava aprendendo naquele momento e tudo bem”, minimiza a artista ao ..

Ela já tinha feito participações em Viver a Vida (2009) e Cama de Gato (2009), mas ainda se sentia insegura nos bastidores dos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro. “Cada personagem chega num momento da nossa vida, então quando a gente vê uma obra antiga, também revive uma parte da nossa história”, aponta.

Juliana, aliás, estouraria de vez cerca de dois anos depois como a Fatinha de Malhação: Intensa como a Vida (2012). O sucesso da periguete a levou a dar as caras novamente na temporada Sonhos (2014), que ganhou uma “edição especial” por causa da pandemia de Covid-19.

“Eu não saio mais do ar e só não apareci às 18h porque não fiz nenhuma novela das seis”, dispara a atriz, que além das reprises de A Força do Querer (2017) e Totalmente Demais (2015), ainda surfa na onda dos “repetecos” com a primeira temporada de Salve-se Quem Puder.

A trama de Daniel Ortiz foi interrompida pelo surto de coronavírus e passará a exibir capítulos inéditos a partir de maio, quando o público finalmente descobrirá se a filha de Mário (Murilo Rosa) sobreviveu à fúria de Dominique (Guilhermina Guinle). “Todo dia alguma pessoa aparece nas redes sociais para me perguntar o que aconteceu”, entrega ela, que dá vida à protagonista Luna.

