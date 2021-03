Juliette dá sua opinião em relação a um dos brothers do BBB21: ‘Ele é ranzinza’ | casa BBB

João Luiz, Camilla de Lucas e Juliette continuam conversando no Quarto Colorido do BBB21. O professor de geografia pede a opinião das sisters: “Deixa eu perguntar uma coisa para vocês, quando o Rodolffo foi parar no Paredão, ficou triste, ele chegou para mim e me pediu desculpas, vocês acham que ele fez isso, por preocupação ou porque ele realmente se arrependeu?”. Camilla de Lucas diz que não dá para saber e Juliette responde: “Não tem como saber, porque eu não sei, mas analisando comportamento anteriores dele, quando ele se convence de algo, ele pede, por outras situações dele quando a gente explicava, ele é ranzinza, ele bate o pé, quando ele acredita numa coisa”.