Juliette desabafa com Pocah sobre relação das duas no BBB21: ‘Eu não vou mais tentar’ | casa BBB

Após o Jogo da Discórdia no BBB21, Pocah pede para conversar com Juliette: “Olha para mim. Eu juro, eu não quero que você saia amanhã, eu não quero, do fundo do meu coração, que você saia amanhã. Tudo o que a gente viveu aqui dentro, dos nossos momentos em que a gente se conectou, foi real mesmo. Foi tudo real, entendeu? Teve momentos, sim, em que eu senti alguma coisas vindas de você”, fala, relatando que esperou um momento certo para falar com a maquiadora e advogada.