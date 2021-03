Juliette dispara sobre Gilberto no BBB21: ‘Está querendo a minha cabeça’ | casa BBB

Caio e Juliette conversam na varanda do BBB21. O assunto entre os dois é Paredão. A maquiadora e advogada comenta com o brother que provavelmente vai para a berlinda dessa semana: “Eu estou consciente, infelizmente eu não queria ir com uma das pessoas que estão me apoiando, mas eu sei que vai acontecer, exatamente como você não quer ir com o Rodolffo, mas vai acontecer., só não foi da outra vez porque eu não votei em você e eu escapei porque Gil(Gilberto) não me botou”. O papo entre eles seguem e a maquiadora dispara sobre Gilberto: ” E hoje ele está querendo minha cabeça também, eu acho né, porque estou vendo as coisas, qualquer coisinha vem para cima de mim, fica esperando eu vacilar, para eu me lascar e eu me entristeço porque eu gosto.”