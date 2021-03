Juliette reclama de Arthur para outros brothers após desentendimento no BBB21: ‘Tudo tem limites’ | casa BBB

Juliette vai para o Quarto Cordel do BBB21. Ela conta para Caio e Rodolffo sobre o desentendimento com Arthur: “Ele e Gil (Gilberto), dizendo que Karol(Conká) tinha armado para eles brigarem, ai eu falei ‘Ninguém armou não’, ai Pocah disse: ‘Não acho que armaram’, ai eu falei: ‘também não’, e ao inves dele falar com Pocah, ele virou para mim e gritou: ‘é sua opinião’, falando alto comigo de novo. A maquiadora e advogada explica que retrucou o brother na hora: Eu falei para ele: ‘Seu idiota, leso, imbecil’, o cara me coloca no Paredão e ainda vem tirar onda com a minha cara, quer que eu fique calada, é demais, tudo tem limites.”