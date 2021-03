Juliette sobre emparedados: ‘Saber quem estava certo, quem está errado, eu não consigo’ | casa BBB

Após a formação do nono Paredão no BBB21, Juliette avalia para Camilla de Lucas os votos de alguns brothers: “Algumas coisas que ele falou, batem com o que eu vi. Eu não acho que ele foi legal em ter votado em mim, não acho que foi legal ele ter votado nela, não justifica. Só que eu vi poucas coisas e ele também nem sabia das minhas brigas com ela com Gil(berto) direito, então, por isso que eu estou dizendo, eu não gostei também”, aponta.