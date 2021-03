Juventus já tem dois alvos para atender ‘exigências’ de Cristiano Ronaldo; veja quem são

Enquanto a imprensa europeia repercute as informações sobre o interesse cada vez maior do Real Madrid no retorno de Cristiano Ronaldo, a mídia italiana avança dia a dia na movimentação da Juventus para garantir a permanência do atacante até o fim de seu contrato, válido até 2022.

El Clásico Real Madrid x Barcelona acontecerá no dia 10 de abril, às 16h (horário de Brasília), e terá transmissão ao vivo de ESPN Brasil e ESPN App, além de acompanhamento em tempo real do ESPN.com.br, com VÍDEOS de lances e gols.

Lives, conteúdos originais e o melhor da programação da ESPN! Inscreva-se no nosso canal do YouTube, ative as notificações e não perca nenhum vídeo!

Após revelar que o português terá uma reunião com a diretoria da Vecchia Signora ao fim da temporada para definir seu futuro, e que exigirá um time mais competitivo, principalmente no setor ofensivo, o jornal Gazzetta dello Sport avança nesta sexta-feira (26) sobre os nomes que já estão sendo analisados em Turim.

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!

Segundo o diário, a Juventus trabalha com duas possibilidades: Sérgio Aguero, que vive seus últimos meses de contrato com o Manchester City, e Moise Kean, revelado pela equipe italiana, mas que agora defende o Paris Saint-Germain por empréstimo junto ao Everton.

A principal concorrência pelo argentino, no entanto, é o Barcelona. Um dos sonhos do presidente Joan Laporta, o atacante de 32 anos já teria um acerto verbal firmando com a diretoria catalã, segundo revelou recentemente a imprensa espanhola.

Mesmo assim, enquanto um pré-contrato não esteja assinado, Agüero segue como um nome forte no mercado, mesmo vivendo um momento de baixa nos gramados.

De um ano para cá, o jogador perdeu 34 partidas por problemas físicos, desde lesões musculares até algo mais grave no joelho, que o deixou fora dos campos de junho até outubro. Sem contar a COVID-19, que o deixou fora de combate de 7 de janeiro a 12 de fevereiro. Agora 100% recuperado, o camisa 10 voltou a ser usado por Pep Guardiola.

Tudo isso em meio à possível última temporada dele com a camisa azul. Agüero tem contrato até 30 de junho e não sabe qual será seu futuro a partir do verão europeu. O jogador não foi procurado pelo Manchester City para renovar.

Além do argentino, a Juventus monitora também Moise Kean, que foi formado na base e que acertou em 2019 com o Everton. Emprestado ao Paris Saint-Germain para a atual temporada, o italiano tem agradado Maurício Pochettino, que considera fazer uma proposta aos ingleses por sua aquisição definitiva.

Neymar e Kean comemoram gol do italiano diante do Dijon FRANCK FIFE/AFP via Getty Images

‘Pressão’ de Cristiano Ronaldo alimentou busca por reforços

Segundo informações divulgadas pelo jornal Gazzetta dello Sport, Cristiano Ronaldo tem se concentrado apenas em terminar da melhor forma a temporada.

De acordo com o diário, o atacante tem demonstrado a dirigentes italianos que pensa mesmo em seguir no clube, mas que espera uma reunião sobre seu futuro. O contrato do gajo em Turim vai até 2022.

O Gazzetta dello Sport revela que CR7 tem confidenciado a pessoas próximas que já tem se incomodado com a ausência de companheiros de peso para suportar a grande expectativa esportiva do clube.





Entre eles, um centroavante de elite como Benzema, e também um meia que consiga compartilhar a criação da fase ofensiva.

Com isso, Cristiano Ronaldo e Juventus terão uma reunião ao final da temporada e debaterão esses fatores como reforços e pretensões de títulos para que o português possa permanecer ou não. O desejo que ter nomes de mais peso ao seu lado deverá ser exposto à diretoria esportiva da Vecchia Signora.

E isso passará também pelo momento financeiro do clube, que pode ter um novo cenário para contratações caso atacante não permaneça.