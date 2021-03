Juventus mira Dembelé para dar ‘salto de qualidade’ na equipe após temporada de fracasso, diz jornal

Sonho antigo da Juventus, o atacante Ousmane Dembélé está novamente na mira da equipe italiana para a próxima temporada.

De acordo com informações do diário Mundo Deportivo, a Vecchia Signora deve realizar uma nova consulta ao Barcelona para tentar um empréstimo do francês no mercado de verão, no meio do ano.

A publicação aponta que a diretoria bianconera vê Dembélé como um ‘salto de qualidade’ ao elenco de Andrea Pirlo.

Outro fator importante é a provável saída de Cristiano Ronaldo. Tido como um ‘caríssimo investimento’ por parte dos italianos, o português de 36 anos não tem dado o retorno esperado e pode deixar a Juve ao final da temporada.

Dembélé é tido pela Juventus como ‘reforço dos sonhos’ desde meados de 2020, quando o time italiano acertou a troca de Pjanic por Arthur. Naquele momento, a Juventus ainda tentou incluir Dembélé no acordo, mas sem sucesso, uma vez que o francês era uma aposta do técnico Quique Sétien.

A ideia da Juventus é montar uma equipe mais forte para a Uefa Champions League. Nos últimos anos, a Vecchia Signora decepcionou em mata-matas diante do Ajax, Lyon e na atual temporada para o Porto.

Atualmente, além de Cristiano Ronaldo, o time italiano conta com os seguintes atacantes no time principal: Álvaro Morata, Paulo Dybala, Federico Chiesa, Federico Bernardeschi e Dejan Kulusevski.