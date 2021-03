LANCE! Espresso: Aguero vai embora: o homem que ajudou a fazer do City um gigante

Fim de uma era: o Manchester City anunciou que o atacante Sergio Aguero deixará o clube ao fim da temporada, em junho, quando termina seu contrato. Desde 2011 na equipe, o argentino é o maior artilheiro da história dos Citizens, com 257 gols em 384 partidas.

Apesar do impacto da notícia, o movimento é natural tanto para o jogador quanto para o time comandado por Pep Guardiola. Com 32 anos, Agüero ainda tem lenha para queimar, mas precisa se recuperar fisicamente para ter uma nova chance em um clube de ponta da Europa.

Na atual temporada, sofrendo com muitas lesões, entrou em campo apenas 14 vezes – nove delas saindo do banco. Já o City dá mais um passo no rejuvenescimento da equipe para o futuro e pode abrir espaço para a consolidação de Gabriel Jesus no ataque – ou para a busca de um novo artilheiro.

O timing também não poderia ser melhor: Kun Aguero deve se despedir ao menos com o título da Premier League, o campeonato que o transformou em lenda no clube. Foi dele o gol nos acréscimos da vitória contra o QPR, em 2012, que deu ao City seu primeiro título inglês em 44 anos. E ainda pode ser coroado com mais um título, o da Liga dos Campeões, a obsessão dos gigantes da Europa. Muito melhor do que ídolos que arrastam sua carreira até perderem parte da admiração da torcida.

Dez anos mágicos e inesquecíveis. Ou, nas palavras do próprio Aguero: “Criei um vínculo indestrutível com toda gente deste clube que levarei em meu coração”.

