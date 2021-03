LANCE! Espresso: UEFA passa vergonha sem VAR nas Eliminatórias da Copa do Mundo

Um lance grotesco marcou a segunda rodada das Eliminatórias europeias da Copa do Mundo. Nos minutos finais do jogo contra a Sérvia, Cristiano Ronaldo marcou o gol que daria a vitória à seleção de Portugal. Mas o trio de arbitragem não viu a bola ultrapassando a linha e considerou que o zagueiro Mitrovic impediu o gol.

Logo as câmeras amplificaram o tamanho do erro e escancararam a injustificável decisão da Uefa de abdicar do VAR (e até mesmo do chip na bola) na competição. Revoltado, Cristiano Ronaldo atirou a braçadeira de capitão no gramado e ameaçou abandonar o jogo.

Se as Eliminatórias já são parte da Copa do Mundo, que já usou o VAR em 2018, qual o sentido de não ter a tecnologia neste momento? A Conmebol, por exemplo, vai bancar o VAR nas 90 partidas das eliminatórias sul-americanas. O árbitro de vídeo já é uma realidade nas principais ligas europeias e, ainda que sejam necessários ajustes nos critérios e tempo de decisão, dezenas de erros graves já foram evitados.

O VAR não vai acabar com o futebol, como alguns torcedores e jornalistas propagam. Ele é um recurso valioso para o esporte mais popular do mundo e que movimenta cifras assombrosas. Não é simplesmente uma questão de zerar todos os erros possíveis, e sim a possibilidade de transformar o jogo em uma disputa mais igualitária, uma vez que as equipes mais poderosas historicamente são favorecidas pelos erros de arbitragem.

Justiça é um valor ilusório em um esporte como o futebol. Isso não significa vilanizar a tecnologia, um ativo que permite corrigir o que olhos imperfeitos não alcançam.

