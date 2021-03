Laporta manda embora dupla importante do clube, diz jornal

Dez dias após assumir a presidência do Barcelona, Joan Laporta já vem tomando importantes decisões acerca do futuro do clube catalão. E nesta segunda-feira (29), segundo informações do diário catalão “Sport“, o novo mandatário mandou embora uma dupla importante da antiga gestão, de Josep Maria Bartomeu.

El Clásico Real Madrid x Barcelona acontecerá no dia 10 de abril, às 16h (horário de Brasília), e terá transmissão ao vivo de ESPN Brasil e ESPN App, além de acompanhamento em tempo real do ESPN.com.br, com VÍDEOS de lances e gols.

Albert Soler e Román Gómez Ponti deixarão de ser os responsáveis pelas áreas de esportes profissionais e serviços jurídicos da entidade culé, respectivamente. Enquanto isso, Òscar Grau, atual CEO do Barça, ocupará temporariamente o lugar de Soler, enquanto Cristina Belloque ficará à frente da área jurídica, também provisoriamente.

Mesmo trabalhando há muitos anos no clube catalão, a figura de Gómez Ponti passou despercebida durante o período em que esteve por lá. Seu nome só passou a ganhar maior destaque após o “Barçagate” ir à tona. Isso porque ele foi o responsável por dar a versão do Barcelona sobre o escândalo de corrupção, que acabou condenando Bartomeu à prisão. Ele também foi um dos quatro dirigentes detidos na operação.

Ponti é licenciado em Direito, com especialização na área administrativa e desportiva e professor associado de Direito Administrativo na Universidade de Barcelona.

Já Albert Soler, por sua vez, assumiu cargo no Barcelona em 2014. Foi nomeado diretor de relações institucionais do clube. Em 2017, protagonizou uma polêmica, após Neymar ser vendido para o Paris Saint-Germain e garantir que não faria sentido pagar altas cifras por Ousmane Dembélé e Philippe Coutinho. Desde então, Soler é responsável apenas pelo basquete, handebol, hóquei em patins e futsal.

Estas duas mudanças são as primeiras de Laporta no organograma executivo do Barcelona, que já está trabalhando na formação de uma equipe que seja capaz de promover esportiva, econômica e socialmente o clube do Camp Nou.