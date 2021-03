Legacies 3×8: retorno inesperado pode levar a outra partida (recap)

No episódio 8 da 3ª temporada de Legacies, Hope enfrentou adversidades de todas as direções na sua contínua busca por respostas sobre o que aconteceu com Landon. No entanto, foi assim que ela mostrou seu maior lado Mikaelson até agora.

Hope tem sido uma personagem inconsistente desde o início da série, com os escritores a colocando de lado para dar aos outros personagens mais tempo de cena.

Contudo, suas ações durante “Long Time, No See” foram consistentes com a forma como sua família agiria.

Confira o recap completo a seguir!

ATENÇÃO: SPOILERS À FRENTE!

Mais detalhes do episódio 3×8 de Legacies

Ainda se recuperando da suposta traição de MG, o grupo, enfraquecido, tentou resgatar Landon do mundo da prisão.

(The CW/Reprodução)Fonte: The CW

Depois de confirmar que Landon ainda estava, de fato, vivo, Hope reuniu as tropas para salvá-lo, apenas para que uma nova variante se posicionasse contra seu plano perigoso e incompleto. MG disse a Hope que faria qualquer coisa por ela e por qualquer outra pessoa da escola. Mesmo assim, não conseguiria, em sã consciência, prosseguir com o plano imprudente de Hope, que poderia muito bem terminar com a morte de um ou mais alunos.

Para a surpresa de todos (e grande consternação de Hope), Lizzie ficou do lado de MG, ajudando-o a roubar o ascendente e levá-lo em uma viagem secreta para esperar o evento celestial. Isto é, até que Hope envolvesse Josie. Nesse momento, Lizzie soube que sua irmã nunca pararia até conseguir o objeto. Assim, quando MG finalmente acreditou que Lizzie o protegia da mesma forma que ele, a loira realiza uma magia para fazê-lo dormir.

(The CW/Reprodução)Fonte: The CW

“Tenho tantas coisas que quero explicar a você”, disse ela, em meio às lágrimas. “Lamento todas as vezes que te decepcionei ou fiz você se sentir usado. E prometo que vou tentar muito, muito mesmo não fazer isso nunca mais… começando amanhã”.

Lizzie chegou bem a tempo de impedir que Josie retornasse a sua forma mágica, oferecendo seu próprio poder – ou pelo menos o que ela conseguiu extrair de MG – para ajudar Hope a usar o ascendente. Infelizmente, a magia negra do mundo da prisão do Necromante começou a infectar Hope e Lizzie no meio do feitiço, forçando Josie a intervir e explodir tudo em pedaços. Dado seu aparente fracasso, as três bruxas ficaram compreensivelmente surpresas quando Landon apareceu na frente delas.

Na verdade, não foi o feitiço de Hope que trouxe seu namorado de volta. O crédito por esse milagre vai para Cleo, que sangrou muito quando convocou o Ferryman, a fim de convencê-lo a trazer Landon de volta.

No entanto, o plano fracassado de Hope provavelmente foi o culpado pela chegada do vilão com máscara de caveira, que foi visto pela primeira vez espreitando no mundo da prisão e, mais tarde, na floresta fora da Escola Salvatore.

O que você achou do episódio dessa semana de Legacies? Conte nos comentários abaixo!