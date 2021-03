Liverpool e Klopp se encantam com ‘novo Lewandowski’, que se inspira em Messi: ‘Tento ser como ele’

As seleções europeias estão em campo para a disputa das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, no Catar. Enquanto isso, os clubes aproveitam para verem novas caras nos treinamentos. Uma delas em especial é tida como ‘novo Lewandowski’ pelo Liverpool.

De acordo com a imprensa inglesa, o garoto Mateusz Musialowski, de apenas 17 anos, do Liverpool, é tido como um futuro grande centroavante para o futebol mundial. A revelação recebeu oportunidade do técnico Jürgen Klopp no período que as estrelas estão em campo por suas seleções.

Lives, conteúdos originais e o melhor da programação da ESPN! Inscreva-se no nosso canal do YouTube, ative as notificações e não perca nenhum vídeo!

Em seu antigo clube, o UKS SMS Lodz, o polonês anotou 133 gols em 88 partidas nas categorias inferiores. Pelo sub-18 do Liverpool, o centroavante soma sete gols em 16 partidas e chama a atenção do futebol europeu.

O ‘nada modesto’ Musialowski disse que se inspira em Lionel Messi para ter o perfil goleador que vem criando.

play 0:37 Meia se tornou jogador com mais jogos pela seleção croata, com 135

“Quando vejo o ataque, eu o ataco. Vi muitos gols do Messi e sempre sonhei em fazer como ele. Eu tento sempre me inspirar nele e repetir o que ele faz em campo”, disse o garoto em entrvista ao diário AS, da Espanha.