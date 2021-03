Lojas Americanas com VAGAS ABERTAS para Todo Brasil: Estágio

A Lojas Americanas, uma das principais empresas brasileiras do segmento de varejo, está com seu Programa de Estágio 2021 com oportunidades para Todo Brasil. A iniciativa visa recrutar estudantes do ensino superior com formação prevista entre julho e dezembro de 2021, com atitude de dono do negócio, dinamismo, paixão por desafio e identificação com o varejo.

Serão aceitos alunos matriculados nos cursos de administração de empresas, ciências contábeis, economia, engenharia de produção, marketing e publicidade e propaganda. Os interessados devem ter disponibilidade para trabalhar por até 30 horas semanais.

Durante o Programa, os estagiários terão a oportunidade de conhecer de perto a rotina de todas as áreas da Loja física e participar de um intenso programa de desenvolvimento que conta, ainda, com palestras e treinamentos. Além disso, a empresa ressalta que a iniciativa visa preparar os jovens talentos para assumirem uma posição gerencial em um curto espaço de tempo.

Há chances disponíveis nos estados de São Paulo, Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Sergipe, além do Distrito Federal.

Como se inscrever

Os interessados devem se cadastrar no site do programa, disponível no endereço: clique aqui. As inscrições terminam no próximo dia 4 de abril e o processo seletivo será híbrido, o que significa que haverá etapas on-line e presenciais.

Neste sentido, os candidatos serão submetidos a uma análise de perfil, vídeo entrevista, entrevista com o time de Gente e entrevista com o Gestor. O objetivo é identificar e captar os melhores talentos.

A bolsa-auxílio oferecida é compatível com o mercado e os estagiários ainda terão direito aos benefícios de seguro de vida, auxílio-alimentação, auxílio-transporte e descontos em compras em qualquer unidade da Lojas Americanas e em cursos de instituições parceiras.