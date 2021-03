Luiza Vaz chora ao comparar desastre de Hiroshima com a Covid-19 · .

Coapresentadora do Bom Dia São Paulo, da Globo, Luiza Vaz chorou ao vivo na manhã desta quarta-feira (31) ao comparar o ataque nuclear de 1945 em Hiroshima, no Japão, com a pandemia da Covid-19, que já matou quase 318 mil pessoas no Brasil. “O horror pode ter outras faces além das bombas”, declarou a jornalista.

O telejornal comandado por Rodrigo Bocardi exibiu uma reportagem que entrevistou um sobrevivente do Holocausto (1941-1945) –programa de extermínio de judeus na Alemanha– que chegou a sofrer em um campo de concentração, e Kunihiko Bonkohara, que presenciou o ataque ao Japão.

De volta ao estúdio, Luiza contou uma experiência pessoal com um dos entrevistados. “Ano passado eu tive o privilégio de conversa com o seu Bonkohara, que é sobrevivente da bomba de Hiroshima, e ele junto com [outros] dois sobreviventes têm um espetáculo de teatro que eles viajam o país contando a experiência deles”, começou a parceira de Bocardi.

“Ele, na época, tinha cinco anos, a senhora tinha dois e o outro senhor que participa do espetáculo era soldado. Então, os depoimentos deles são realmente muito impactantes e eles falam que querem falar sobre pra levar a mensagem para que esse horror não se repita”, completou a funcionária da Globo.

“Infelizmente a gente está vendo que o horror pode ter outras faces além das bombas”, concluiu a repórter, emocionada.

Nas redes sociais, alguns telespectadores concordaram com Luiza. “Será mais um ano difícil, mas tenho certeza de que vamos vencer essa guerra”, disse Carlos Alves. “Se o mundo tivesse aprendido com o Holocausto e com as bombas em Hiroshina e Nagasaki, não estaríamos passando por isso”, lamentou Rogério Fontana.

Holocausto e ataques nucleares

O Holocausto promoveu o assassinato de cerca de seis milhões de judeus durante a Segunda Guerra Mundial (1939-1945), considerado o maior genocídio do século 20. O programa sistemático de extermínio étnico foi patrocinado pela Alemanha Nazista liderada pelo austríaco Adolf Hitler (1889-1945) e pelo Partido Nazista.

Dos nove milhões de judeus que residiam na Europa antes do Holocausto, cerca de dois terços foram mortos, sendo mais de um milhão de crianças, dois milhões de mulheres e três milhões de homens judeus nos campos de concentração.

As cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki foram bombardeadas pelos Estados Unidos nos dias 6 e 9 de agosto de 1945 também durante a Segunda Guerra Mundial. O objetivo do atentado era forçar o Japão a se render e evitar uma provável invasão dos orientais. Cerca de 140 mil pessoas morreram em Hiroshima, e pelo menos 74 mil habitantes foram aniquilados em Nagasaki.

