Luna se arrisca, faz contato com Juan e chora de dar dó · .

Luna (Juliana Paiva) se arriscará para fazer contato com Juan (José Condessa) em Salve-se Quem Puder. Com saudade de casa, ela montará um perfil falso em uma rede social e conseguirá falar com o namorado, que mandará uma foto de seu pai. Diante da imagem, a mexicana chorará de dar dó na novela das sete da Globo.

O estudante irá em uma lan house para fazer contato com seu namorado. Ela mandará uma solicitação de amizade para a rede social de Juan, que aceitará e a chamará para conversar no privado.

A moça se empolgará e irá iniciar uma conversa, mas antes será alertada por Kyra (Vitória Strada), que já estará usando o nome de seu disfarce, Cleide. “Calma, olha lá o que você vai escrever. Lembra que o perfil dele pode estar sendo vigiado”, avisará a decoradora.

“Não, o Juan é como se fosse um hacker, ele entende tudo de computação. Ele vai ver se estiverem vigiando”, explicará a personagem de Juliana Paiva. “Mas cê tá certa, é melhor criar um código, pra ele saber que sou eu. Já sei!”, falará a mexicana.

O rapaz entenderá o código na hora e responderá. “Ai que romântico, Luna. Puro melodrama mexicano!”, comentará Kyra. “É, são falas de uma novela que eu via lá no México. E de uma surpresa linda que ele me fez. Ai que saudade!”, contará a menina emocionada.

Juan pedirá que Luna olhe o perfil dele em breve, e ela aguardará ansiosa. Assim que verificar, a personagem de Juliana Paiva terá uma surpresa. O rapaz terá postado uma foto Mário (Murilo Rosa), pai da moça, dormindo.

Luna ficará muito mexida e começará a chorar. “Meu pai! Kyra, meu pai!”, falará ao mostrar a imagem. Ele escreverá que, na próxima vez que se falarem, mandará um vídeo do homem. Ele aproveitará perguntará se a moça ainda está no México. “Sei que não pode dizer, mas te amo, meu amor”, mandará o rapaz, romântico. Com lágrimas correndo no rosto, ela ficará olhando a tela do computador e admirando a foto do pai.

