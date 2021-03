Lurdes descobre ‘demônio’ dentro de Thelma e vira bicho; saiba como · .

Lurdes (Regina Casé) finalmente descobrirá que Thelma (Adriana Esteves) é o capeta em Amor de Mãe. Após ser sequestrada pela comerciante, a protagonista da novela das nove se dará conta de que sua amiga é capaz de cometer atrocidades para evitar que Danilo (Chay Suede) saiba que é Domênico. A nordestina não baixará sua guarda e virará um bicho ao deixar seu instinto de sobrevivência aflorar.

A mãe de Camila (Jéssica Ellen) verá a verdadeira faceta da dona do restaurante Tasca do Passeio nos próximos capítulos da trama de Manuela Dias. Com medo de que a ex-babá conte ao chef que ele é seu filho, a assassina de Jane (Isabel Teixeira) vai manter a própria amiga em cárcere privado.

Após a irmã de Sinésio (Julio Andrada) dar uma desculpa esfarrapada para conseguir tirar a mãe de Ryan (Thiago Martins) de casa, Lurdes virará sua refém. A empresária terá mentido ao falar que pensa em comprar um lugar para que toda a família more junto.

A avó de Brenda (Clara Galinari) perceberá que se meteu em uma presepada só depois que já estiver lá. Thelma vai pretender acorrentá-la no casebre.

De início, a personagem de Adriana Esteves não mostrará seu lado sombrio e implorará para que Lurdes conte a verdade para Danilo apenas depois que a comerciante morrer. Mas a nordestina não se comoverá com a história e afirmará que vai dizer tudo ao rapaz o mais rápido possível.

Tudo ou nada

Na conversa, Thelma confessará que está disposta a fazer o que for preciso para não perder o personagem de Chay Suede e deixará claro que já foi capaz de matar para esconder o segredo da identidade do jovem.

O sofrimento da mãe de Érica (Nanda Costa) durará bastante. Trancafiada em um cativeiro e com sua morte forjada pela vilã, a personagem de Regina Casé finalmente entenderá que Thelma é um lobo em pele de cordeiro e que ela virou um “bicho numa jaula”.

Haverá um salto no tempo na trama, dois meses se passarão até o público ver como a ex-babá irá se livrar das garras da vilã para finalmente revelar a Danilo que ele é seu filho.

Amor de Mãe voltou ao ar somente para mostrar como termina a saga de Lurdes. Essa fase final tem 23 capítulos ao todo e se despedirá do público no próximo dia 9.

Depois, a Globo terá outra reprise no horário nobre: Império (2014), trama escrita por Aguinaldo Silva. A inédita Um Lugar ao Sol, com Cauã Reymond interpretando gêmeos, foi adiada para estrear no segundo semestre deste ano devido ao agravamento da pandemia da Covid-19.

Ouça “#51 – Lurdes finalmente descobre onde está Domenico em Amor de Mãe!” no Spreaker.

Saiba tudo sobre os primeiros capítulos” no Spreaker.

Inscreva-se no canal do . no YouTube e assista a vídeos com revelações do que vai acontecer em Amor de Mãe e outras novelas.