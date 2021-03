Madureira sai na frente, mas Babi marca e Botafogo fica no empate pelo Carioca

O Botafogo arrancou um empate em 1 a 1 com o Madureira, nesta quarta-feira (31), pelo Campeonato Carioca. Luiz Paulo abriu o placar para o Tricolor suburbano, mas Matheus Babi empatou na segunda etapa.

Lives, conteúdos originais e o melhor da programação da ESPN! Inscreva-se no nosso canal do YouTube, ative as notificações e não perca nenhum vídeo!

O resultado tira do Botafogo a chance de ultrapassar o rival Fluminense e entrar, pela primeira vez, no G4. O Madureira, por sua vez, fica em terceiro, com 11 pontos conquistados.

Depois do empate entre Fluminense e Vasco, as duas equipes tinham a chance de ficarem bem dentro da área de classificação para a semifinal do estadual.

O Tricolor Suburbano, com uma vitória, conseguiria empatar em pontos com Flamengo e Volta Redonda, os dois líderes do torneio até o momento com 13 pontos assinalados.

O Glorioso, por sua vez, poderia chegar a 12 pontos, ultrapassando o rival desta quarta e entrando na zona de classificação em terceiro.

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!

A partida, por conta das restrições para contenção do coronavírus na capital carioca, foi disputada no estádio Giulite Coutinho, casa do América, em Mesquita, município vizinho ao Rio.

Dentro de campo, o atacante Luiz Paulo abriu o marcador em favor do Madureira aos 27 minutos do primeiro tempo. O empate, porém, veio aos 30 da segunda etapa, quando Matheus Babi marcou para o Botafogo.

As duas equipes voltam a campo na próxima rodada. No domingo (4), o Botafogo jogará contra a Portuguesa, enquanto, no dia seguinte, o Madureira encara o Flamengo.

Matheus Babi marca gol de empate do Botafogo contra o Madureira Gazeta Press

Botafogo 0 x 1 Madureira

GOLS: Matheus Babi (BOT) e Luiz Paulo (MAD)

BOTAFOGO: Douglas Borges; Jonathan (Warley), Kanu, Gilvan e Paulo Victor; Kayque (Ricardinho), Matheus Frizzo, Marco Antônio (Enio), Felipe Ferreira (Ronald) e Marcinho (Rafael Navarro); Matheus Babi. Técnico: Marcelo Chamusca

MADUREIRA: Felipe Lacerda; Rhuan, Edmário, Maurício Barbosa e Juninho; Victor Feitosa, Humberto e Nivaldo (Caíque Valdívia); Silas, Luiz Paulo (Sampaio) e Bruno Santos (Natan). Técnico: Alfredo Sampaio