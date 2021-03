Mãe de Viih Tube comenta sobre filha ter ficado 55 dias sem ser votada no BBB21: ‘Está jogando muito bem’ | fora da casa

Fugir do Paredão é a maior regra a ser seguida para quem pretende chegar à Final do BBB. Nesta edição, temos uma participante que vem mandando muito bem nesse quesito. Viih Tube ficou 55 dias e sete Paredões sem ser votada! Mas essa sua “invencibilidade” foi quebrada no domingo, 21/3, quando a youtuber recebeu o primeiro voto de Arthur, na oitava formação de Paredão do BBB21.

O brother justificou o voto em Viih Tube apontando como motivo o fato dele ter sido escolhido por ela, que é o Anjo da semana, para cumprir o Castigo do Monstro Ovo Frito junto com Rodolffo.

“A Viih me colocou no Monstro alegando que eu fui o primeiro [castigado da edição], apesar de ter pessoas que ainda não tinham ido, que eram pessoas mais próximas. Então, hoje o meu voto vai na Viih, única e exclusivamente por essa indicação do Monstro”, justificou Arthur, ao votar no Confessíonário.

Oitavo Paredão do BBB21: Arthur vota em Viih Tube

Sobre todo esse tempo que foi invicta, no quesito votos no jogo, Viviane Felício, a mãe da youtuber, comenta: “Eu não estou surpresa porque é exatamente a Viih aqui fora. Ela é muito fofa, comunicativa, justa, sabe se colocar e tem propriedade na fala. Isso aí, acho que o Brasil já percebeu. Acho que pela pouca idade e maturidade que ela tem, pode ser que isso intimide os participantes. Viih trabalha desde os 13 anos, construiu uma carreira e já passou por tanta coisa… Eles respeitam a opinião e a Viih lá dentro”.

Para ela, o fato da filha não ser preferência de votos se dá também pela personalidade e pela trajetória dela no jogo. Viviane também comenta que Vitória está sendo muito segura, equilibrada e consegue se colocar da melhor forma. “O que ela tem que falar, ela fala. Ela está jogando sim e muito bem”, opina.

Amizade com Thaís e Juliette

Viih Tube com Thaís e Juliette — Foto: Globo

Sobre a proximidade da filha com as sisters Thaís e Juliette, Viviane destaca: “Desde o início ela está com a Juliette, se aproximou da Thaís e eu gosto muito da amizade delas todas”.

E especificamente sobre Thaís, a mãe de Viih Tube analisa: “Elas são molecas e se divertem muito juntas”.

Logo, Viviane avalia a amizade com a paraibana: “A relação com Juliette foi muito conturbada no início, mas ela foi a única que colocou a Juliette como protagonista. Eu acredito muito nessa amizade e queria muito elas juntas na Final”.

Após volta de Carla Diaz do Paredão Falso, Viih Tube fala: ‘Me desculpa de verdade`

Viih Tube foi uma das participantes que conversou, chorou e pediu desculpas quando Carla Diaz voltou do Quarto Secreto. Segundo Viviane, a filha foi muito sincera com a atriz: “A Viih é muito verdadeira. Quando ela começou a achar que a Carla não sabia se estava lá ou aqui, quando o Arthur ficou contra na questão do Anjo, isso gerou dúvidas. Não só na Viih, mas em todo mundo. Depois que ela voltou, a Viih viu a dor da Carla e sentiu que realmente ela estava falando a verdade”.

Viviane também comenta que a filha agiu com Carla Diaz como agiria aqui fora: “A Viih é assim comigo. Quando acha que faz algo de errado, ela me pede tanto perdão que, enquanto não sente que está tudo bem, não para de chorar. É um momento de muita reflexão para ela. Minha filha deve estar muito chateada e sinto, por conhecer ela como ninguém, que foi muito verdadeiro o sentimento dela.”

Viih Tube no BBB21 — Foto: Globo

E, claro, que a mãe de Viih Tube não deixou de opinar sobre um assunto que ganhou repercussão tanto dentro como fora da casa: os banhos. “A Viih ama banho! Ela toma banho muito quente, era até uma briga que eu tinha com ela. Acho que o racionamento de água, porque o banho tem que ser muito rápido, pode ter contribuído. Eles não tomam um banho atrás do outro, pode perceber”, analisou.

A mãe da sister acredita que Vitória possa estar tímida, por isso está evitando tomar muitos banhos: “A questão da exposição pode deixar ela envergonhada. Isso está acontecendo no programa, não na vida real”.

2 de 2 Viih Tube com a mãe, Viviane Felício — Foto: Arquivo Pessoal Viih Tube com a mãe, Viviane Felício — Foto: Arquivo Pessoal

Conteúdos exclusivos, coreografias das festas, memes que bombaram nas redes: tudo em um só lugar. Clique aqui e divirta-se no Dropz!