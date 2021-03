Mananciais no Brasil: O que pode ser cobrado na prova 

Os mananciais também conhecidos como nascentes, são todas as fontes de água, podendo ser superficiais ou subterrâneas, podendo ser utilizadas para o abastecimento público da população.

Desse modo, os mananciais podem ser diversas fontes de água, dentre os principais podemos citar:

Rios

Lagos

Riachos

Represas

Lençóis freáticos

Para que desempenhar um bom papel, o manancial precisa de cuidados especiais, por isso algumas leis estaduais são fundamentais para a sua proteção

Contudo, mesmo com leis e regras muitos mananciais acabam poluídos, gerando um impacto ambiental sem precedentes.

Quer saber tudo sobre mananciais e ficar ainda mais preparado para o Enem e demais vestibulares, acompanhe o artigo e saiba mais sobre!

Mananciais: Problemas ambientais

Conseguir a preservação dos mananciais é uma tarefa complicada, principalmente em um país de terceiro mundo como o Brasil.

Dessa maneira, devido o desenvolvimento das grandes cidade que ocorreram de forma desregulada, as fontes de águas próximas acabaram comprometidas.

Um exemplo clássico da poluição em uma grande metrópole é o do rio Tietê em São Paulo que corta a capital e boa parte do interior do estado.

Em síntese, o rio Tietê poderia ser um manancial para milhões de habitantes, contudo, quase um século de poluição transformaram o Tietê em um esgoto a céu aberto.

Além disso, outras fontes de água em na capital paulista acabaram comprometidas, como no caso da represa de Guarapiranga. Devido o crescimento populacional desenfreado, viu-se refém do despejo de esgoto sem nenhum tratamento.

Contudo, o estado de SP não é o único lugar no território brasileiro com mananciais ameaçados. Em tese, as maiores cidades brasileiras passam pelo mesmo problema.

Principais mananciais em risco no Brasil

Selecionamos os mananciais que correm maiores riscos no Brasil, veja!

Represa de Guarapiranga (São Paulo, Capital) : Este manancial sofre com a poluição oriunda do esgoto de loteamentos irregulares e favelas, devido ao crescimento demográfico desenfreado nas últimas décadas.

Além disso, como retirar as pessoas dos locais é inviável, o governo tem como plano o investimento em urbanização de favelas, assim como o aumento da rede de esgoto no entorno do principal reservatório da cidade.

Rio das Velhas e represa Vargem das Flores (Belo Horizonte, MG) : Ambos mananciais mineiros sofrem com a poluição. A represa Vargem das Flores recebe esgoto de residências próximas. Já o rio das Velhas acabou contaminado devido o despejo de metais pesados por usinas siderúrgicas.

Bacia do rio Piracicaba (Interior de São Paulo) : O rio Piracicaba acaba poluído por conta de grandes cidades como Campinas e Limeira.

Contudo, estima-se que 50% do seu potencial de abastecimento seja utilizado na capital paulista, prejudicando o abastecimento do interior do estado.

Águas subterrâneas (Recife, PE) : O problema vem da falta de rios para o fornecimento de água. Por isso, a solução foi a retirada de água dos lençóis subterrâneos, no entanto, a maior parte das reservas encontra-se comprometida. Em síntese, a enorme quantidade de esgoto não coletada, infiltra-se no solo e polui os lençóis.

Rio Guandu (Rio de Janeiro, RJ) : Este manancial sofre com a poluição do esgoto despejado em suas águas. Além disso, ele precisa da ajuda do rio Paraíba do Sul para amenizar sua poluição.



Ou seja, atualmente ele aumenta o volume do Guandu 6 vezes quando comparado com a vazão original, contudo, mesmo assim a sujeira não foi diluída suficientemente para abastecer o Rio de Janeiro.